Korpiklaani: enthüllen ersten Trailer zu ‚Live at Masters of Rock‘

Die finnischen Folk Metal-Superstars Korpiklaani werden ihr allererstes Live-Package, Live at Masters of Rock, am 25. August via Nuclear Blast veröffentlichen. Nachdem kürzlich die erste Single Pilli on pajusta tehty (live) erschienen ist, präsentiert die Band heute den ersten Trailer. In diesem verraten Akkordeonist Sami Perttula und Fiddler Tuomas Rounakari u.a. mehr über ihre Special Folk-Show mit zwei zusätzlichen Musikern 2016. Zu sehen gibt es diesen hier:



