Die finnischen Epic Metaller Wintersun stehen kurz davor, ihr lange erwartetes drittes Studioalbum The Forest Seasons morgen via Nuclear Blast zu veröffentlichen. Des Weiteren wird Wintersun live at Tuska 2013 am selben Tag auf Vinyl erscheinen. Heute hat die Band einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem Jari Mäenpää über seine Inspirationsquellen für das Artwork von The Forest Seasons spricht:



