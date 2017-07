Die Kreativität und Produktivität kennt bei dem deutschen Heavy Metal-Trio von Rage scheinbar keine Grenzen. Nur 14 Monate nach dem erfolgreichen The Devil Strikes Again-Nackenbrecher, liefern Rage ihr neues, nunmehr 23. Studioalbum namens Seasons Of The Black ab, welches am 28. Juli veröffentlicht werden wird.

Heute enthüllt die Band das zweite Track-By-Track Video, in dem das Trio über weitere drei Songs der neuen Platte erzählt. Wenn Ihr mehr über Septic Bite, Walk Among The Dead und All We Know Is Not erfahren wollt, dann schaut Euch hier den Clip an:



