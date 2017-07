Die Black Metal-Urväter Venom Inc. werden ihr neues Studioalbum Avé am 11. August über Nuclear Blast veröffentlichen. Heute gibt es den nächsten Teil einer Trailerreihe zu sehen, in dem die Band Einblicke in die Entstehung des Werks gibt. Dieser dritte Clip behandelt das Artwork von Avé.



