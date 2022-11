200 Stab Wounds: ab sofort bei Metal Blade Records unter Vertrag

Metal Blade Records freut sich darüber, die aus Cleveland stammenden Death Metaller von 200 Stab Wounds unter Vertrag genommen zu haben.

„200 Stab Wounds sind stolz zu verkünden, dass wir uns mit Metal Blade Records zusammengetan haben. Das Vermächtnis des Labels spricht für sich selbst, also können wir nur sagen, dass wir uns sehr darauf freuen, unsere Spuren im Katalog zu hinterlassen!“

Die neue Single Masters Of Morbidity wurde von Mark Lewis (The Black Dahlia Murder, Nile, Deicide, Krisiun, Whitechapel, Fallujah) produziert. Checkt sie an und schaut euch die Band auf ihrer US-Tour an, welche sie gemeinsam mit Undeath co-headlinen werden. Support kommt von Enforced und Phobophilic.

„Masters Of Morbidity markiert eine ganz neue Ebene für uns als Band. Wir haben Spaß am Schreiben und sind offen dafür, verschiedene Dinge in unsere Musik einzubauen, die wir vor ein oder zwei Jahren vielleicht noch nicht gemacht hätten. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir zusammengestellt haben und können es kaum erwarten, mehr davon zu den Massen zu bringen. Wir sehen uns auf der Straße!“

200 Stab Wounds Co-headline mit Undeath, Enforced, Phobophilic

11/11 – Cambridge, MA – Sonia

11/12 – Philadelphia, PA – First Unitarian Church

11/13 – Brooklyn, NY – St Vitus

11/15 – Baltimore, MD – Otto Bar

11/16 – Chapel Hill, NC – Local 506

11/17 – Atlanta, GA – Masquerade (Purgatory)

11/18 – Orlando, FL – Will’s Pub

11/19 – Miami, FL – Gramps

11/20 – Tampa, FL – The Orpheum

11/22 – Houston, TX – White Oak Music Hall

11/23 – Austin, TX – Spider Ballroom

11/25 – Dallas, TX – Cheap Steaks

11/26 – Lubbock, TX – Jake’s

11/28 – Mesa, AZ – Nile Underground

11/29 – Tucson, AZ – The Rock

12/02 – Santa Ana, CA – Constellation Room

12/04 – Los Angeles, CA – The Belasco

12/05 – Sacramento, CA – Goldfields Trading Co.

12/07 – Portland, OR – Dante’s

12/08 – Seattle, WA – El Corazon

12/10 – Salt Lake City, UT – Kilby Court

12/11 – Denver, CO – HQ

12/12 – Kansas City, MO – The Rino

12/13 – Lincoln, NE – The Royal Grove

12/14 – Minneapolis, MN – Turf Club

12/15 – Chicago, IL – Reggie’s

12/16 – Lakewood, OH – The Foundry

12/17 – Toronto, ON – Velvet Underground

12/18 – Rochester, NY – Photo City Music Hall

Über die Band:

Das 2019 gegründete Death-Metal-Quartett aus Cleveland, das von Brooklyn Vegan als „Stupidly Heavy“ bezeichnet wird, huldigt dem Old-School-Death-Metal im Stile von Cannibal Corpse, Dying Fetus und Mortcian, während es seinen eigenen brutalen Sound in dieser neuen Death-Metal-Welle entwickelt, die in der Metalszene gerade hochkocht.

