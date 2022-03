50 Jahre Doktor Holzbein am 23.04.2022 im Kulturcafé Mainz (Vorbericht)

Bands: Purify, Eradicator, All Its Grace

Ort: Kulturcafé (QKaff), Johann-Joachim-Becher-Weg 5, 55128 Mainz

Datum: 23.04.2022

Genre: Thrash Metal, Death Metal

Besucher: 150

Kosten: keine

Veranstalter: Kulturcafé, Purify

Link: https://www.facebook.com/events/1142555783148596?active_tab=about

Purify Gitarrist und Mainzer Metal Szene Urgestein Guido Holstein aka Holzbein hat Geburtstag. Er wird 50!!!, eigentlich ja Sweet 16, also die 34 Jubilee Edition. Da lässt es unser Guido natürlich so richtig krachen. Nicht nur die Purify Bandmitglieder Tobias, Thomas, David und Norbert sind eingeladen. Nein, er hat auch gleich mit Eradicator und All Its Grace zwei weitere exquisite, befreundete Bands eingeladen. Die Sauerländer Thrasher Eradicator waren bereits bei der Sweet 16 – 30 Jubilee Edition 2018, damals im Alexander The Great (ATG) dabei.

Eradicator stehen für authentischen Old School Thrash. Einem Trend haben sie sich in ihrer über fünfzehnjährigen Bandgeschichte nie unterworfen. Eradicator gehen runter wie Kettenfett. Dieses wohlige Getränk spielt auch immer eine große Rolle bei den Aftershowpartys der Band um die beiden Brüder Sebastian „Seba“ Stöber (Gitarre, Gesang) und Jan-Peter „Pitti“ Stöber (Schlagzeug). Wer auf guten und authentischen Thrash Metal steht, kommt an dieser Sauerländer Kapelle nicht vorbei. Die Eradicatoren gehören für mich zur Speerspitze des deutschen Underground Thrashs. Im letzten Jahr haben sie mit Influence Denied über Metalville ihr bisher fünftes Album veröffentlicht.

Die Mainzer All Its Grace spielten zunächst Metalcore mit Hardcore-Anleihen. Mit der Zeit formten sie allerdings schnell ihre eigene Interpretation dieses Stils, indem sie ihre Mucke um Elemente aus modernem Thrash- und Melodic Death Metal erweiterten.

Purify, die Band unseres Gastgebers Guido Holstein, wird ihrem Bandgründer natürlich einen würdevollen Geburtstags Bash bieten. Purify, die Reference Class A – Thrash Metal Band, oder auch die bekloppteste Boygroup aus Mainz/Wiesbaden, lässt es bei ihren Liveauftritten immer richtig krachen. Sie nennen Bands wie Exodus, Overkill, Megadeth, Forbidden und Demolition Hammer als ihre größten Einflussgeber. Mittlerweile über die Region bekannt, sind sie für ihre legendären Mett and Greets, mit denen sie sich kulinarisch über Wasser halten! Purify funktionieren wie immer: Beleidigungen/Beschimpfungen untereinander und Beleidigungen des Publikums. Und ab geht die Party.

Die Party 50 Jahre Doktor Holzbein am 23.04.2022 ist übrigens umsonst. Wir von Time For Metal werden ihm natürlich ein kleines Geschenk mitbringen und freuen uns schon jetzt auf eine wilde Metal Party mit drei geilen Bands.

Doktor Holzbein und die Bands würden sich natürlich freuen, wenn viele Fans vorbeikommen und gratulieren würden. Damit es wie geschmiert läuft, haben uns Eradicator auch genügend Kettenfett versprochen, also kommt vorbei!