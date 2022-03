Ghost: charten mit neuem Album „Impera“ in vier Ländern auf Platz 1

Zum ersten Mal in ihrer Karriere erklommen die schwedischen Grammy-Preisträger Ghost mit ihrem neuen Album Impera diese Woche Platz 1 der deutschen Albumcharts. Damit toppen sie den Erfolg des 2017 bereits auf Platz 2 gecharteten Vorgängeralbums Prequelle. Auch in Schweden, Österreich und Finnland landete die Band auf Platz 1.

In den USA gelang Ghost mit Impera gar die physisch erfolgreichste Album-Releasewoche des Jahres. Kein:e andere:r Künstler:in setzte 2022 in der Startwoche mehr Tonträger ab als die Theatrical Rock Band. Insgesamt kommen Ghost laut Billboard auf fast 70.000 Einheiten, was zugleich auch Platz 1 in den Current Rock Album, Current Hard Music Album, Vinyl Album and Digital Album Charts sowie Platz 2 in den Billboard 200 bedeutete. Weitere fantastische Ergebnisse verzeichnet die Band unter anderem in Großbritannien (#2), den Niederlanden (#2), Norwegen (#2), Belgien (#2), Kanada (#3), Australien (#3), Frankreich (#5), Irland (#5) und der Schweiz (#5).

Das Release von Impera feierten Ghost mit einem besonderen Livestream-Ritual. Live From The Ministry ist hier weiterhin zu sehen:

Am 16. März war die Band bei Jimmy Kimmel Live zu Gast: https://youtu.be/vQ7v75GwMlI

Im April/Mai werden Ghost die neuen Songs im Rahmen ihrer bislang größten Headline-Tournee auf europäischen Bühnen präsentieren. Darunter finden sich auch einige Arena-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Ghost – Imperatour 2022 // GSA-Konzerte

19.04.2022 – (DE) Köln, Lanxess Arena

21.04.2022 – (DE) Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

22.04.2022 – (DE) Frankfurt, Festhalle

11.05.2022 – (AT) Wien, Stadthalle

13.05.2022 – (CH) Zürich, Hallenstadion

15.05.2022 – (DE) Hannover, ZAG Arena

16.05.2022 – (DE) München, Olympiahalle

Weitere Informationen zu Ghost hier:

www.ghost-official.com