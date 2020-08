8Kids: die neue Live-EP „Live In Leipzig 2019“ jetzt verfügbar

Die 8Kids drücken seit 2013 den Finger auf die Wunde und beziehen mit ihrer Mischung aus politischem und gesellschaftskritischem Post Hardcore in moderner Façon klar Stellung. Ihre erste Live-EP Live In Leipzig 2019 (VÖ. 14.08.2020 via Napalm Records) präsentiert die Band intensiver denn je: Zwischen Antifa Chören und hörbarer schweißtreibender Energie zeigen die Darmstädter auf fünf Tracks ihre volle Schlagkraft. Mitreißende Live-Momente lassen gleichermaßen in die Vergangenheit und Zukunft schauen und die Texte halten dem Hörer den dunklen Spiegel vor das Gesicht.

8Kids haben es sich noch nie einfach gemacht und werden es sich auch nie einfach machen – und das ist auch gut so: Dämonen zurück in eure Löcher.

Live In Leipzig 2019 Tracklist:

1. Kann Mich Jemand Hören⠀

2. Dämonen⠀

3. Wir Bleiben Kids ⠀

4. Kraft⠀

5. Zeit⠀

Für Immer Kids Tour 2021:⠀

20.11.20 • Darmstadt • Centralstation ⠀

29.01.21 • Hamburg • Molotow ⠀

30.01.21 • Berlin • Badehaus ⠀

05.02.21 • Kaiserslautern • Kammgarn ⠀

06.02.21 • Stuttgart • Universum ⠀

12.02.21 • Bremen • Tower ⠀

13.02.21 • Hannover • Lux ⠀

19.02.21 • Dresden • Groove Station⠀

20.02.21 • Nürnberg • Club Stereo ⠀

26.02.21 • Düsseldorf • The Tube⠀

27.02.21 • Münster • Sputnik Café

