Aaargh Festival: ebenfalls auf 2021 verschoben

Liebe Metalfreunde,

unser ganzes Herzblut steckt in diesem Ereignis, deshalb müssen wir Euch schweren Herzens mitteilen, dass 2020 kein Aaargh Festival stattfindet.

In dieser weltweit schweren Zeit teilen wir die Entscheidung der Behörden, auf jegliche größere Veranstaltungen zum Wohle aller zu verzichten. Denn gerade uns als Veranstalter steht die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, den vielen freiwilligen Helfern und unseren Bands an vorderster Front. Jeder Einzelne von Euch macht das Aaargh Festival erst zu dem was es ist, wie es ist und warum wir es so lieben. Genau deswegen liegt uns sehr am Herzen dass Ihr alle gesund bleibt.

Schließlich möchten wir mit Euch allen gesund und munter wieder zusammen feiern können, darum lassen wir es erst wieder nächstes Jahr vom 17. – 19. Juni 2021 in Uttenhofen anständig krachen und dann werden wir aber mal so richtig zusammen die Krüge heben! Wir werden natürlich unser Bestes geben, das Line-up von 2020 beizubehalten.

Wir hoffen sehr auf Euer Verständnis!

Stay hard and healthy!

Euer AAARGH Festival Team

Info:

Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Wenn Du dennoch Dein Ticket (Online Kauf oder im REWE erworben) zurückgeben willst, kannst Du das selbstverständlich tun.

Sende bitte eine Nachricht an folgende Emailadresse:

tickets@aaarghfestival.de

hier erfährst Du alles weitere… ..