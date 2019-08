Abgesagt!!! Metal Infusion Festival am 07.09.2019 in Herxheim

Event: Metal Infusion Festival 2019

Bands: Grave Digger, Girlschool, Brainstorm, Hammer King, Trancemission, Revelation Steel, Storm

Ort: Gewerbepark West 1 B, 76863 Herxheim

Datum: 07.09.2019 ( Beginn 15:00 Uhr)

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Hardrock, NWOBHM, Folk Metal,

Veranstalter: Patrik Harsch Events https://www.patrik-harsch.de

Link: https://www.facebook.com/events/613709532433279/

Das Metal Infusion Festival mit Grave Digger, Girlschool, Brainstorm, Hammer King, Trancemission, Revelation Steel und Storm, welches am 07.09.2019 im Gewerbepark West 1B in 76863 Herxheim stattfinden sollte, wurde vom Veranstalter Patrik Harsch Events abgesagt.

Der Veranstalter gab via Facebook folgendes Statement ab:

Liebe Metal Freunde, schweren Herzens muss ich aufgrund des schlechten Vorverkaufs das Festival absagen. Die Entscheidung fiel nicht leicht, viele von Euch freuten sich auf den Termin. Viel Herzblut und Zeit habe ich in dieses Projekt investiert und war mir sicher, dass es auf große Resonanz treffen wird, was sich leider so nicht bewahrheitet hat.

Die Eintrittsgelder werden von Reservix und von allen Vorverkaufsstellen vollständig zurückerstattet, dafür verbürge ich mich.

Bei Problemen gerne an mich wenden.

Euer Patrik

