Joe Bonamassa: neues Album „Live At The Sydney Opera House“ erscheint am 25.10.

Lange haben sich die Fans von Superstar Joe Bonamassa gefragt, ob es auch dieses Jahr ein neues Album des Gitarristen und zweifachen Grammy-Preisträgers geben würde. Jetzt lichtet sich der Nebel endlich und die Antwort lautet Ja: Live At The Sydney Opera House erscheint am 25. Oktober 2019 bei der Mascot Label Group auf CD, als Doppel-LP und digital. Dieser zehn Titel umfassende Mitschnitt eines Auftrittes des „wohl besten Bluesrock-Gitarristen der Welt” (Guitar World) aus dem Jahr 2016 in Australien beinhaltet bislang unveröffentlichte Liveversionen von Bonamassas seinerzeit aktuellem Nummer-eins-Albums Blues Of Desperation. Live At The Sydney Opera House kann ab sofort bei Mascot vorbestellt werden. Pre-order now

Mit dem Live Video zu This Train gibt es ab sofort einen ersten Track vorab.

Ebenso wie die Pyramiden in Ägypten, das indische Taj Mahal und die Chinesische Mauer zählt das Sydney Opera House zum Weltkulturerbe. Wer die Gelegenheit bekommt dort aufzutreten, gibt sein Bestes – das gilt natürlich auch für Joe Bonamassa. Und wer vor drei Jahren dabei sein konnte, als Bonamassa, unterstützt von seiner bestens aufgelegten Band, in der australischen Metropole einen absolut denkwürdigen Gig zelebrierte, der schwärmt bis heute davon. All jene, denen das nicht möglich war, können sich mit Live At The Sydney Opera House diesen weiteren Höhepunkt in Bonamassas Karriere jetzt nach Hause holen.

Joe Bonamassa ist nach allgemeinem Dafürhalten einer der besten zeitgenössischen Liveperformer überhaupt, auf der Bühne gilt er als unschlagbar. Live At The Sydney Opera House fängt das Charisma und Feuer dieses Mannes, der inzwischen nahezu überall auf der Welt so ziemlich alle namhaften Venues mehrfach bespielt hat, perfekt ein. Bonamassa ist gerade erst von der ausverkauften Keeping The Blues Alive At Sea-Konzertkreuzfahrt zurück. Derzeit bereitet er eine weitere Australien- und eine daran anschließende Neuseeland-Tour vor. Im Herbst stehen weitere Konzerte in den USA an.

Live At The Sydney Opera House ist Bonamassas elftes Livealbum, zuletzt war 2018 British Blues Explosion Live erschienen. British Blues Explosion Live wurde ebenso ein Nummer-eins-Hit – sein zwanzigster übrigens –, wie das kurz darauf herausgekommene letzte Studioalbum Redemption. Apropos Studioalbum, auch diesbezüglich bahnt sich offenbar Nachschub an: Seinen eigenen Worten zufolge schreibt Bonamassa derzeit neue Songs, im Winter will er wieder ins Studio gehen. Interessante Einblicke in Joe Bonamassas Aktivitäten sind auf seinem stets aktuell gehaltenen Instagram-Account zu finden.

Joe Bonamassa online:

www.facebook.com/JoeBonamassa

www.twitter.com/JBONAMASSA

www.instagram.com/JOEBONAMASSA

www.jbonamassa.com

Kommentare

Kommentare