Abstract The Light: kündigen ihr neues Album „MAGNA SAPIENTIA QUAERERE : to the depths of thy soul…“ an

Abstract The Light sind stolz, die Details für ihr kommendes Album MAGNA SAPIENTIA QUAERERE : to the depths of thy soul… bekanntgeben zu können, welches über Talheim Records erscheint.

Geplant für Mai 2020, ist die physikalische Veröffentlichung nun der Gnade der jetzigen Covid:19 Pandemie ausgesetzt.

Die zweite Veröffentlichung und erste Langspieler von Abstract The Light ist eine Fortführung und Weiterentwicklung des Sounds und der Gefühle, die in der ersten Veröffentlichung From Out Of The Void gespielt wurden. Jetzt geht man einen weiteren Schritt in die Dunkelheit und des mystischen Folk Sounds, dem bleichen und gefühlvollen Black Metal, welcher zuvor berührt wurde.

Die Zeichnungen sind inspiriert von Lebenserfahrung, Versuchen und Sorgen, Verlust und Trauer in der Psyche des Menschen.

MAGNA SAPIENTIA QUAERERE : to the depths of thy soul… wurde erneut aufgenommen, gemischt und gemastert von Jarred Nettle im Haus Of SAP. Gastbeiträge gibt es von Rowan Londan (Virgin Black) am Gesang, Gregor Pikl, Sandra Mortis sowie die Gast Lead Gitarre gespielt von Jason Van Den Driesen und Chello gespielt von Hannah Yates.

Tracklist:

1. H.U.N.T.E.R

2. Spinning Plates In The Tapestry Of Existence

3. Waters Of Fire

4. Broken Shards, Of Inner Self

5. Primeval Essence Of Nothingness

6. Smouldering Black, Thy Heart

7. Carousels Of Eternity

In der Zwischenzeit könnt ihr mal in das neue Lyrikvideo für H.U.N.T.E.R reinsehen.

Informationen zum genauen Veröffentlichungstermin (Format, Merch, Digital) folgen, sobald die Pandemie vorüber ist…

Line-Up:

B.T.Sheehan – Lead vocals & guitar

Matt Brown – Guitar

Simon Joel Henderson – Bass

Alan Catman – Drums

Bandcamp: https://abstractthelight1.bandcamp.com/

Facebook: https://www.facebook.com/abstractthelight666/

Instagram: https://www.instagram.com/abstractthelight/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC86h8gz9K_hOfsuzMa4Cq2A