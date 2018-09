Accept kündigen in Zusammenarbeit mit Continental Concerts die Rise Of Chaos-Festivals in Deutschland an! Das Flaggschiff des deutschen Heavy Metals startet eine erste bandeigene Festival-Reihe, die ab sofort jährlich im November stattfinden soll.

Bei der ersten Ausgabe des Accept-Festivals sind mit dabei: Orden Ogan, Refuge und Monument. Während Orden Ogan mittlerweile zur Speerspitze des deutschen Power Metals zählen, warten Refuge (mit original Rage Line-Up von 1988 bis 1993) mit leicht thrashigem Ruhrpott-Metal auf! Bei Monument dürfen sich die Fans der frühen Maiden & Priest auf das Flair der 80er gefasst machen!

Die Termine:

01.11.2018 Köln – Live Music Hall

03.11.2018 Wiesbaden – Schlachthof

04.11.2018 Obertraubling – Eventhalle Airport

Kommentare

Kommentare