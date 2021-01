Accept: „Too Mean To Die“ Veröffentlichung auf 29.01.2021 verschoben

„Leider müssen wir schweren Herzens die Veröffentlichung des neuen Accept-Albums Too Mean To Die vom 15. Januar auf den 29. Januar 2021 verschieben. Aufgrund einer COVID-19 bedingten Presswerkschließung hat sich die Auslieferung massiv verzögert, so dass die geplante Veröffentlichung am 15.01.2021 nicht zu halten ist. Uns tut dies sehr leid und wir hoffen, dass alle Accept-Fans Verständnis für diese sehr unglückliche Situation haben und die Band weiterhin unterstützen. Es sind über drei Jahre seit dem letzten Accept-Album vergangen, daher hoffen wir ihr könnt noch zwei Wochen auf das neue Meisterwerk warten.“

Um ihren Fans die erneute Wartezeit zu verkürzen hat die Band sich entscheiden, ihr zum VÖ geplantes Video zum Track Zombie Apocalypse samt digitaler Single bereits am 15.01.2021 zu veröffentlichen.

Zombie Apocalypse ist ein klassischer Accept-Kracher: dynamisch und unerschütterlich, aufgedreht auf elf! Unerbittlich und hart, trifft es den gleichen Ton wie Too Mean To Die im unverkennbaren Stil der Band.

Auch die 3. Singe der Metal-Teutonen wird dabei wieder mit einem Augenzwinkern begleitet – dieses Mal über eine unserer aktuellsten Gesellschafts-Krankheiten – und seid Euch sicher es ist nicht Corona:

Marc Tornillo äußert sich dazu:

„Handy-Zombies – sie sind überall, sie können sie nicht weglegen, sie können sie nicht aufgeladen halten, sie können nicht wegschauen! Es ist eine Zombie-Apokalypse!

Wer fühlt sich dabei nicht ertappt?!“

Es wird ein offizielles Video zu dem Track geben – den ersten Teaser gibt es hier:

Das Album ist auf CD, Kassette (USA only), 2-LP Vinyl in 8 Farben und als Ltd. Edition Deluxe Box Set mit CD-Digipack, Special Colored 2-LP mit Pop-Out-Schlange, Cover-Patch und signierter Autogrammkarte erhältlich, sowie digital auf allen Plattformen: http://nblast.de/Accept-TooMeanToDie

Mehr zu Too Mean To Die:

Accept sind:

Wolf Hoffmann – Guitar

Mark Tornillo – Vocals

Uwe Lulis – Guitar

Philip Shouse – Guitar

Martin Motnik – Bass

Christopher Williams – Drums

