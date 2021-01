Iotunn: veröffentlichen Details zum neuen Album ‚Access All Worlds‘

Am 26. Februar werden die aus Dänemark stammenden Iotunn ihr neues Album Access All Worlds via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen ersten Eindruck vom Album gibt euch das Video zur ersten Single Voyage Of The Garganey I, welches ihr euch hier ansehen könnt:

Auf metalblade.com/iotunn kann Access All Worlds in diesen Formaten vorbestellt werden:

– digipak-CD- 180g black vinyl (EU exclusive)

– „deep space“ marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– „moonscape“ marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– red / black dust vinyl (EU exclusive – limited to 100 copies)

– „uranus“ blue / white marbled vinyl (US exclusive)

2015 gegründet, machten sich Iotunn (altnordisch für „Gigant“) einen Namen mit ihrer ersten EP The Wizard Falls (2016), die von Flemming Rasmussen (Metallica, Morbid Angel, Blind Guardian, Rainbow) in den Sweet Silence Studios abgemischt wurde. Nach diversen Line-Up-Wechseln, fand die Band im März 2018 ihre Stimme und ihr Sprachrohr: Jón Aldará (Hamferd), sowie im Oktober 2019 Bassist Eskil Rask (Sunless Dawn). Das Quintett – komplettiert von Jens Nicolai Gräs (Gitarre), Jesper Gräs (Gitarre) und Bjørn Wind Andersen (Drums) – begann danach mit den Arbeiten zu ihrem Albumdebüt und Metal Blade Einstand: Access All Worlds.

Anfang 2020 machten sich Jesper, Jens Nicolai und Bjørn auf den Weg nach Göteborg in Schweden, wo Fredrik Nordström (In Flames, At The Gates, Dimmu Borgir) das Material in den Fredman Studios mischte und masterte. Das Ergebnis ist Access All Worlds – sieben Songs, motiviert von kreativer Neugier und künstlerischer Ehrlichkeit; sieben Songs, die Gefühle und Reflexe auslösen. Access All Worlds ist ein Epos, eine kosmische und kontemplative Reise von energetischer Schönheit und Wildheit, welche die menschliche Existenz widerspiegelt und die Geschichte wagemutiger Weltraumreisender erzählt. Die Musik basiert auf kraftvollem, einfallsreichem Schlagzeugspiel und fetten Bässen, während der Klanghorizont von einem breiten Spektrum bunter Gitarrentupfer besprengt wird, überlagert mit unterschiedlichen Arten von Gesang. „Wir wollten sowohl musikalisch als auch textlich eine epische, ausdrucksstarke und stimmungsvolle, aber dennoch rockige Platte machen. Jón kam auf die Idee mit der Story von Raumfahrern, die der Apokalypse auf den Grund gehen wollen. Darin klingen viele Eindrücke, Empfindungen und Gedanken des Menschen an, die von etwas Großem, Geheimnisvollem, Chaotischem und Atemberaubendem Spektakulärem herrühren. In Bezug auf das Konzept ließen wir uns die Zügel schießen. Ist alles, was in den Texten vorkommt, nur ein Traum? Ist das Album eine Parabel auf die Lebensabschnitte eines Einzelnen? Wo beginnt und endet das Album eigentlich? Solche Sachen. Das Ganze lässt sich auf verschiedene Arten interpretieren. Für uns ist es eine wirklich aufregende Reise, und wir hoffen, dass es auch für den Hörer in seiner jeweiligen Situation eine solche sein wird“, resümiert Gitarrist Jens Nicolai.

Nicole Kantor (Design und Layout) und Eliran Kantor (Artwork), der bereits mit Testament, Atheist, Hatebreed oder Soulfly gearbeitet hat, sind für die visuelle Gestaltung verantwortlich.

Access All Worlds Tracklist:

1. Voyage Of The Garganey I

2. Access All Worlds

3. Laihem’s Golden Pits

4. Waves Below

5. The Tower Of Cosmic Nihility

6. The Weaver System

7. Safe Across The Endless Night

Iotunn Line-Up:

Jón Aldará – Vocals

Jens Nicolai Gräs – Guitars

Jesper Gräs – Guitars

Eskil Rask – Bass

Bjørn Wind Andersen – Drums

Quelle: Metal Blade Records GmbH