Die Heavy Metal-Pioniere Accept stehen mit einem neuen Album im Gepäck in den Startlöchern! The Rise Of Chaos heißt das Werk, das am kommenden Freitag, am 4. August in die Läden kommen wird! Das vierte Album bei Nuclear Blast verspricht die Großtaten der drei vorherigen Alben – Blood Of The Nations, Stalingrad und Blind Rage – nahtlos weiterzuführen. Heute enthüllen Accept den ersten Track-by-Track Trailer, in dem Wolf Hoffmann über folgende Titel spricht: Die By The Sword, Hole In The Head and The Rise Of Chaos.

