23. April – Köln, Gloria

24. April – Hamburg, Uebel & Gefährlich

25. April – Berlin, Huxleys Neue Welt

Erste Single The Heart and Soul of the Night im

Der aus Kalifornien stammende Musiker Jake Smith besser bekannt als The White Buffalo, wird am 13. Oktober sein sechstes Album Darkest Darks, Lightest Lights veröffentlichen, der erste Longplayer des Künstlers, der zeitgleich in USA und Europa erscheinen wird.

Als Vorboten gibt es den Song The Heart and Soul of the Night, der ab 21.7. auf allen Streaming- und Downloadportalen verfügbar sein wird.

Auch in Deutschland konnte sich der sympathische Songwriter seit der Veröffentlichung seines EU-Debüt Love and the Death of Damnation eine Menge Fans erspielen, so wie zu jetzt im Januar dieses Jahres. Neue Live-Termine sind bereits in Vorbereitung, in kürze mehr dazu.

The White Buffalo ist vielen Rock und Blues Fans in Europa schon jetzt ein Begriff. Nicht zuletzt die zahlreichen Soundtrack Beiträge zu der US Kult TV Serie Sons of Anarchy (9 Songs in 7 Staffeln) machten ihn bei uns bekannt. Allen voran dank des Songs Come Join The Murder, welcher das Serienfinale musikalisch untermalte.

Darkest Darks, Lightest Lights‘ track listing:

1. Hide and Seek

2. Avalon

3. Robbery

4. The Observatory

5. Madam’s Soft, Madam’s Sweet

6. Nightstalker Blues

7. If I Lost My Eyes

8. Border Town/Bury Me in Baja

9. The Heart and Soul of the Night

10. I Am the Moon

