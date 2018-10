KISS-Gründungsmitglied, Gitarrist und Rock and Roll Hall Of Fame Mitglied Ace Frehley hat ein neues Video für Rockin‘ With The Boys veröffentlicht. Es ist das erste Video seit Fire and Water und wurde live in Detroit Rock City aufgenommen. Nach Bronx Boys ist es der zweite Track aus dem neuen Abum, Spaceman, das am Freitag dem 19. Oktober 2018 vie eOne/SPV erscheint.

