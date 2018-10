Under The Black Sun 2019: The Committee bestätigt

Under The Black Sun 2019: The Committee bestätigt

Das Billing des Under The Black Sun Festivals für 2019 wächst rasant weiter. Nachdem schon die ersten Higlights, unter anderem Possession, bestätigt wurden, kommt jetzt Nachschlag: The Committee werden eine ihrer raren Live-Shows 2019 auf dem Under The Black Sun Bestreiten. Anbei der aktuelle Flyer sowie das bisher bestätigte Billing:

Ars Veneficium

Caronte

Curse Upon A Prayer

Hellfire Deathcult

Krater

Possession

Sabathan

The Committee

Weitere Acts sind bereits in Planung und werden zeitnah angekündigt.

Link zur Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/2149595591981527/

Early-Bird-Tickets gibt es hier: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/eTicket/22-under-the-black-sun-2019-early-bird-eticket.html

Kommentare

Kommentare