Aeonblack: neues Album „The Time Will Come“ erscheint im Februar

Das zweite Album der Süddeutschen Heavy/Power Metaller von Aeonblack wird den Titel The Time Will Come tragen – und damit behalten sie recht, denn am 26. Februar wird das Album offiziell erscheinen! Euch erwarten gut 53 Minuten feinster Heavy Metal mit allem was dazu gehört. Aufgenommen wurden die 11 Songs im Cube Studio in Lörrach, bevor sich Mastermind Dennis Ward (Pink Cream 69, Magnum) im Humble Studio in Karlsruhe (u.a. Sinner, Khymera, Primal Fear) ans Mix und Mastering machte. Freut euch auf einen Punch aus Power und Rawness mit ausgefeilten Arrangements und großartigen Songs die beweisen werden, daß traditioneller Heavy Metal nicht altbacken klingen muß, sondern mit Spielfreude und Finesse für Begeisterung sorgen kann. Einen ersten Einblick aufs Coverartwork gibts anbei, mehr Infos schon bald!

Quelle: MDD Records