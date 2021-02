Aeonblack: veröffentlichen „Warriors Call“ als Vorab Single

Am 26. Februar erscheint das zweite Album der Süddeutschen Heavy/Power Metaller von Aeonblack mit dem Titel The Time Will Come. Auf gut 53 Minuten erwartet euch feinster traditioneller Heavy Metal, der beweist, dass man auch anno 2021 dieses Genre mit Finesse, Spielfreude und einem Punch aus Power und Rawness vortragen kann. Aufgenommen wurden die elf Songs im Cube Studio in Lörrach, bevor sich Mastermind Dennis Ward (Pink Cream 69, Magnum) im Humble Studio in Karlsruhe (u.a. Sinner, Khymera, Primal Fear) ans Mix und Mastering machte. Als ersten Vorgeschmack veröffentlicht die Band mit Warriors Call eine Vorab Single. Den Song gibt’s nicht nur auf YouTube, sondern allen gängigen Download und Streaming Plattformen. Ab sofort kann das Album u.a. im MDD Shop und auf den Bandseiten geordert werden!

The Time Will Come Tracklist:

01. Specter In Black

02. I Won’t Think About Tomorrow

03. 1999 Annihilation Overture

04. The Time Will Come

05. Warriors Call

06. No Man’s Land

07. The Phantom Of Pain

08. Nightwalker

09. Fire Wheels

10. Raw, Loud And Furious

11. When The Darkness Falls

http://aeonblack.de

