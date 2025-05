AKa Rinde am 19.05.2025 im QKaff in Mainz

Künstler: AKa Rinde, The Experience

Ort: Kulturcafé (QKaff), Johann-Joachim-Becher-Weg 5, 55128 Mainz

Datum: 19.05.2025

Kosten: kostenlos

Genre: Akustik Punk, Hardcore, Jazz, Noise, Folk, Rock, Pop

Veranstalter: AStA-Arbeitsbereich für Kultur

Link: https://www.facebook.com/events/1712588486005852

Heute geht es zum zweiten Mal in diesem Monat ins QKaff in die Mainzer Uni. Heute Abend gastiert hier AKa Rinde in der Eventreihe Bands Am Montag. Die Eventreihe ist übrigens kostenlos. AKa Rinde sehe ich heute zum ersten Mal, Andrei Dittrich habe ich allerdings schon mehrmals gesehen. Dazu gleich mehr.

Auch heute konnte ich im Vorfeld noch ein paar Freunde dazu bewegen, mit mir ins QKaff zu kommen. Fast mit einer Punktlandung sind wir im QKaff auf dem Unigelände. Vor der Tür (bei gutem Wetter) ist gerade noch das Bingo im Gange. Im QKaff treffen wir direkt Andrej Dietrich aka AKa Rinde, der seinen kleinen Merchstand bereits aufgebaut hat.

Heute sind als Support The Experience angekündigt, die mit etwas Verspätung mit ihrem Gig beginnen. Die Band aus dem Raum Mainz/Wiesbaden spielt Coverversionen von verschiedenen Bands/Künstlern. Mit dabei u.a. Songs wie Flowers (Miley Cyrus), das Material Girl (Madonna), oder Rolling In The Deep (Adele). Das Quartett Elena (Gesang), Sascha (Gitarre), Sonia (Bass) und Mattia (Schlagzeug) kommt bei den anwesenden Fans gut an. Elena kann sich mit ihrem Goldkehlchen auszeichnen. Eins der Girls, nämlich Sonia, braucht nach dem Song Just A Girl (No Doubt) doch just ein Bier. Das verkündet Elena am Mikro: „Sonia braucht ein Bier.“ Das wird ihr auch umgehend geliefert und es kann weitergehen mit Weak (Skunk Anansie). Keine Angst, Elena behält die langen blonden Haare und mutiert nicht zu Skin. Richtig Stimmung kommt am Schluss mit Remmidemmi (Deichkind) auf und eine Zugabe muss noch folgen.

Danach ist dann derjenige dran, weswegen wir heute Abend hier sind: AKa Rinde. Der hat gerade sein viel beachtetes Debüt Kids herausgebracht (hier kommt ihr zu unserem Review). Kids ist zwar das Debütalbum von AKa Rinde, hinter AKa Rinde steckt allerdings ein Altbekannter der Szene. Ich sag einfach einmal: „Sag Hans zu mir.“ Und wer jetzt die Dÿse kriegt, hat Recht. André – An3 – Dietrich, aka Andrej Dietrich, die eine Hälfte von den Noiserockern Dÿse, steckt nämlich hinter diesem Projekt. Der sitzt jetzt alleine auf der Bühne, begleitet sich an der Gitarre selbst und hat eine Bassdrum vor sich stehen, die er mit dem rechten Fuß betätigt. Am linken Fuß trägt er einen Schellenring.

AKa Rinde serviert uns heute hier einen Akustik-Punk/Hardcore/Jazz/Noise/Folk-Abend, natürlich mit Titeln seines Erstlings Kids. Und die Kids (Fans) hier sind doch sehr gespannt. Gleich mit dem ersten Song Blue Tuesday heißt es „Time to wake up.“ Und gleich sind wir wach, um den K.u.r.z.b.e.f.e.h.l. entgegenzunehmen. Man beachte die Punkte hinter jedem Buchstaben. Andrej bekommt dafür ein HighFive der Fans, obwohl dazwischen noch der Song Tough Ist The Way von ihm gespielt wird. Der Song Rolaner beginnt mit einer eingesampelten Slide-Gitarre. AKa Rinde erklärt dazu, dass das von einem guten Freund der Einstürzenden Neubauten aufgenommen wurde. Nach zwei weiteren Songs sind wir schon beim letzten Song, bei dem es um den Nazischeiß im Osten geht (den haben wir leider mittlerweile nicht mehr nur im Osten). Andrej meint: „Wir kriegen die AFD noch klein“ und stimmt den Song Es Ist Wie Es Ist – Weltverändern an. Und es gibt sogar noch eine Zugabe. Das ist dann tatsächlich ein neuer Song. Ein Song, der sich nach Andrejs Aussage gerade live richtig entwickelt. Dieser Song heißt Black Well.

Damit ist dieser tolle Akustik-Punk, whatever Abend auch schon rasend schnell zu Ende gegangen. Wir unterhalten und bedanken uns noch bei Andrej nach dem Gig und wünschen ihm alles Gute für den weiteren Verlauf seiner Tour.

Hören und sehen könnt ihr AKa Rinde noch an folgenden Terminen:

21.05.2025 DE – Köln – Sonic Ballroom

22.05.2025 DE – Hamburg – Hafenklang

23.05.2025 DE – Halle – Objekt 5

24.05.2025 DE – Potsdam – Waschhaus

28.05.2025 DE – Berlin – Neue Zukunft