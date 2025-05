The Crazy World Of Arthur Brown am 15.05.2025 im Indra Musikklub, Hamburg

Event: The Crazy World Of Arthur Brown – By Arrangement With Circle Sky Tour 2025

Bands: The Crazy World Of Arthur Brown, Blackbird Mantra

Ort: Indra Musikklub, Grosse Freiheit 64, 22767 Hamburg

Datum: 15.05.2025

Kosten: VVK 34,14 €, AK 38 €

Zuschauer: ca. 70

Genre: Psychedelic Rock, Classic Rock, Blues Rock

Links: www.indramusikclub.de

Setlist The Crazy World Of Arthur Brown:

Bubbles Nature Prelude – Nightmare Fanfare – Fire Poem Fire Come And Buy Time – Confusion Sunrise Voice Of Love Touched By All Time Captives Long Long Road I Put A Spell On You Medley

Eigentlich kennt Arthur Brown oder The Crazy World Of Arthur Brown fast jeder. Fire aus dem Jahr 1968 ist ein sogenanntes One-Hit-Wonder. Eine erfolgreiche Karriere folgte nicht, aber mit seinem Auftreten beeinflusste Arthur Brown viele weitere Künstler und Künstlerinnen. „I am the god of hell fire and I bring you – Fire, I’ll take you to burn”. 1968 ist ein derartiger Einstieg in einen Musiktitel komplett drüber. Das konservative England ist tief verwurzelt in Religion und Königreich. Gleiches gilt für die USA. Da kommt ein Schnösel daher mit einem als Clown geschminkten Gesicht und bezeichnet sich als The God Of Hellfire. Das Ding wird trotzdem ein Erfolg im Zuge von Their Satanic Majesties Request von den Rolling Stones und psychedelischer Rock wird salonfähig.

Mehr als 50 Jahre später tourt Arthur Brown als The Crazy World Of Arthur Brown nach wie vor. Der Herr ist mittlerweile 82 und trotzdem auf den bekannten Metal- und Rockfestivals zu finden. Neben den Festivals gibt es die eine oder andere Clubshow, wo sich im Indra Musikklub auf einem Donnerstagabend gerade einmal circa 70 Menschen einfinden. Die Fans, die gekommen sind, werden ihren Besuch bestimmt nicht bereut haben.

Zum einen liegt das an der exzellent aufspielenden Begleitband, die mehr als die halbe Miete der Show ist. Zum anderen aber auch an Brown selbst. Der rüstige Herr tanzt auf der Bühne, singt in vielen verschiedenen Stimmfarben und strahlt von der ersten bis zur letzten Note die pure Spielfreude aus. Immer wieder verschwindet er im Nebenraum, wo er ein neues Outfit erhält und nach wenigen Minuten frisch verkleidet auf der Bühne steht. Ob als Gott des Höllenfeuers oder als ein tierisches Orakel: Arthur Brown zieht die Besucherschaft komplett mit und begeistert die Menschen vor der Bühne.

Klar ist Fire der große Abräumer, der bereits früh in der Show zelebriert wird. Aber auch andere Stücke wie Touched by All oder Time Captives können überzeugen, wobei der Verwandlungskünstler im Mittelpunkt von allem steht. Nach der obligatorischen Pause kommen alle Musiker unmaskiert zurück und legen mit Long Long Road und I Put A Spell On You nach, wobei die Tracks durch diverse Einspielungen wie zum Beispiel Lucille von den Beatles gestreckt werden. Die Frage geht an den Clubbetreiber, ob eine weitere Nummer möglich ist. Daumen hoch und obendrauf gibt es noch ein Medley, in dem unter anderem Burn von Deep Purple von Arthur Brown psychedelisch umgestaltet wird. Fast zwei Stunden steht der Herr auf der Bühne und lässt keine Wünsche offen. So bleibt nur eine klare Empfehlung an Menschen, die sich für derartige Musik interessieren könnten. Hingehen, es ist grandios.

Eine Vorband gibt es auch, die niemand kennt, obwohl aus Hamburg kommend. Blackbird Mantra und ihr Sänger sollten sich einfach filmen, während die Band einen Auftritt probt. Fast schüchtern wirkt der Sänger, sodass der Funke nie überspringt. Technisch und auch vom Songwriting ist die Musik alles andere als schlecht. Die junge Truppe buddelt in der psychedelischen Musik der 70er und bekommt die Stücke auch gut aus den Boxen. Nur gehört zu einem Auftritt nicht nur das reine Bedienen von Instrumenten. Bezüglich Live Gigs haben Blackbird Mantra noch reichlich Luft nach oben.

Es ist spät geworden und erst gegen kurz vor Mitternacht leert sich der Club. Unverhofft kommt oft und der Alt-Rocker sorgt für zufriedene Gesichter und tanzende Menschen. Chapeau, Mr. Brown!