Akando: erster Song von „Attack From Ambush“ veröffentlicht

Die Melodic Death/Blackened Thrash Metaller Akando werden im September, genauer am Freitag, den 13.09.2019, via Boersma-Records ihr Debütalbum Attack From Ambush veröffentlichen. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, hat die Band jetzt einen ersten Song in Form eines Musikvideos enthüllt.

Den Clip zu Wakan Tanka Nici Un seht ihr hier:

Akando-Drahtzieher Cheveyo kommentiert:



„Wakan Tanka Nici Un ist ein Song, der mitten im Songwriting-Prozess für das Album entstand. Zunächst gab es keine Struktur, keine Vision – aber Stück für Stück wurde es, und wir waren ziemlich begeistert vom Ergebnis. Für uns ist es das Auge des Attack From Ambush – Sturms: hymnenhaft und eingängiger als alles andere auf der Platte, aber definitiv nicht einer der langsamsten Songs.

Textlich wurde ich von diversen Überlieferungen der amerikanischen Ureinwohner inspiriert. Wakan Tanka Nici Un bedeutet mehr oder weniger „Möge der Große Geist mit dir sein“ – so erzählt das Lied im Wesentlichen von den Kriegern, die in die Schlacht reiten und um göttlichen Beistand beten.

Akandos Stil ist auf jeden Fall außergewöhnlich und individuell, aber er wird auch Hörer aus einer Vielzahl von Metal-Genres ansprechen.

Ich hoffe es gefällt euch allen und wir freuen uns auf die Veröffentlichung von Attack From Ambush im September!”

Facebook: https://www.facebook.com/Akandoband/

Kommentare

Kommentare