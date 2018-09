Mit ihren 12 neuen Songs knüpft die Band nahtlos an ihr letztes Album „HALF BROKEN“ (erschienen März 2017) an. Die Grundlage der meisten Songs auf dem neuen Album entstand zeitgleich mit den 12, schon 2017 veröffentlichten, Songs. Die Basic Tracks wurden ursprünglich in der gleichen Studio-Session aufgezeichnet und formen so quasi den Inhalt eines „Schwesteralbum“ zum Erstling. Der Sound nährt sich von der modernisierten Vintage Soundsprache der Siebziger mit Einflüssen von Rock/Pop/Blues, vielleicht sogar hier und da einer Prise Prog-Rock.

Im Zentrum dieses Projektes steht – wie bei so vielen Bands – das Verlangen nach musikalischer Kreativität. In einer Zeit in der Al Terego privat, wie beruflich recht bewegte Zeiten durchmachte, zog es ihn wieder in das musikalische Schaffen. Nicht, wie früher, in den keyboardlastigen ProgRock, sondern diesmal mit neu-erlerntem Instrument (Gitarre) in Richtung 70er-Jahre Rock, mit starker Anlehnung an die Singer-Songwriter Tradition. Es entstanden über die letzten paar Jahre über 30 Songs, welche die Ausgangslage für das heutige Projekt bilden.

Zusammen mit befreundeten Musikern aus dem Raum des so-genannten Zürcher Oberlandes hat die Band seit 2014 die Songs auf ein neues Niveau gebracht, arrangiert und inszeniert. Was ursprünglich von Al als Studio-Projekt angedacht war, wurde bald zu einem regulären Bandprojekt, welches neben der Studioarbeit auch ein Live-Programm und ein für die Band zentrales Video-Projekt beinhaltet. So wird es für jeden Song ein eigenes Video geben! Hier gibt es schon einen kleinen und epochalen Vorgeschmack: Das Video zu Flotsam, welches innerhalb eines Monats bereits über 10.000 Mal geklickt wurde!

Kommentare

Kommentare