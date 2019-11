Alcest: landen mit neuem Album »Spiritual Instinct« weltweit in den Charts!

ALCESTs von Presse und Fans gleichermaßen gefeiertes sechstes Studioalbum, »Spiritual Instinct«, ist am 25. Oktober via Nuclear Blast erschienen. Heute kann die Band bekanntgeben, dass das Werk in zahlreichen Ländern rund um den Globus in den Charts gelandet ist: So hat »Spiritual Instinct« den Franzosen u.a. ihre bislang höchsten Platzierungen in Deutschland (#12) und der Schweiz (#30) beschert. Die Ergebnisübersicht befindet sich unten!

Neige dazu: „»Spiritual Instinct« hat es in vielen Ländern in die Charts geschafft, weshalb wir uns hiermit einmal mehr bei unseren Fans für deren unglaubliche Unterstützung bedanken möchten! Wir freuen uns schon jetzt darauf, euch alle kommendes Frühjahr auf unserer Tour zum neuen Album zu sehen!“

»Spiritual Instinct« – weltweite Chartergebnisse:

#12 Deutschland

#30 Schweiz

#34 Finnland

#59 Italien (physisch)

#63 Österreich

#92 Belgien (FL)

#106 Frankreich

—

Großbritannien:

#7 Rock | #22 Indie

—

USA:

#6 Top New Artist Albums | #13 Current Hard Music Albums | #74 Top Current Albums

—–

Holt euch »Spiritual Instinct« hier: https://nblast.de/AlcestSpiritInstinct

Hört euch ihre neuen Songs in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu »Spiritual Instinct«:

‚Protection‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=Tn7wvu8R4Wk

‚Sapphire‚ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=69fnUZhV8SI

‚La lumière autant que l’ombre‚ OFFIZIELLE ALBUMDOKUMENTATION:

https://www.youtube.com/watch?v=g3xF4YZeV6k

Albumtrailer #1 – Der Schreib- und Aufnahmeprozess für »Spiritual Instinct«:

https://www.youtube.com/watch?v=OZOZzjMMYd8

Albumtrailer #2 – Die Themen und das Artwork von »Spiritual Instinct«:

https://www.youtube.com/watch?v=DbrS3S6n8r4

Hört euch auch die neuerschienene „Metal Talks“-Folge mit ALCEST auf Spotify an: https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX4Woqxy7tpda?si=OUu1y09wQr6jPPwhDcUyQw

Stückchenweise während und nach dem ausgedehnten Tourzyklus zu ihrem überaus erfolgreichen Album »Kodama« (2016) geschrieben und mit Benoît Roux im französischen Drudenhaus Studio aufgenommen, führt die neue, äußerst kathartische Platte die Blackgaze-Pioniere in düstere Klanglandschaften. Das dazugehörige Artwork wurde einmal mehr von Førtifem gestaltet.

Um das Jahr 2019 gebührend abzurunden, werden ALCEST noch einige Festivalauftritte absolvieren, ehe sie sich im Februar/März 2020 mit »Spiritual Instinct« im Gepäck auf eine kürzlich bekanntgegebene, 28 Shows umfassende Headlinetour begeben werden. Für diese wurden BIRDS IN ROW und KÆLAN MIKLA als Supports bestätigt. Des Weiteren wurden bereits die ersten Festivaltermine für kommendes Jahr angekündigt. Alle Termine findet Ihr unten!

—–

ALCEST live:

16.11. D Neunkirchen – Gloomaar Festival

06.12. E Madrid – Madrid is the Dark

07.12. P Lissabon – Under the Doom Festival

13.12. NL Eindhoven – Metal Meeting

14.12. UK London – Beyond The Past

»Spiritual Instinct« – Europatour 2020

w/ BIRDS IN ROW, KÆLAN MIKLA

06.02. F Audincourt – Le Moloco

07.02. F Tourcoing – Le Grand Mix

08.02. F Lyon – Ninkasi Kao

09.02. D München – Technikum

10.02. D Köln – Kantine

11.02. D Hamburg – Gruenspan

12.02. D Leipzig – Täubchenthal

13.02. D Berlin – Heimathafen

14.02. D Hannover – Capitol

15.02. DK Kopenhagen – Pumpehuset

16.02. S Stockholm – Fryshuset Klubben

18.02. FIN Helsinki – Tavastia

19.02. LV Riga – Melnā Piektdiena

20.02. PL Warschau – Klub Proxima

21.02. PL Krakau – Klub Kwadrat

22.02. A Wien – Szene

23.02. H Budapest – A38

24.02. RO Cluj-Napoca – Form Space

25.02. RO Bucharest – Quantic Club

26.02. BG Sofia – Mixtape 5

28.02. SLO Ljubljana – Kino Šiška

29.02. I Parma – Campus Industry Music

01.03. CH Luzern – Schüür

02.03. D Stuttgart – Im Wizemann

03.03. B Brüssel – Orangerie @ Botanique

04.03. UK London – Heaven *NEU*

05.03. UK Manchester – Gorilla

06.03. UK Bristol – The Fleece

07.03. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

29. – 31.05. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

18. – 21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting *NEU*

06. – 08.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

—

ALCEST sind:

Neige | Gesang, Gitarre, Bass, Synths

Winterhalter | Schlagzeug

Weitere Infos:

