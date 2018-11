Los Angeles, CA (1. November 2018) – Im Mai gab es mit dem Video von Adam Mason für „The One You Know„ den ersten Vorboten für das neue Album „Rainier Fog„. Nun, drei Monate und ein Top 10 Album später, gibt es die Fortsätzung der Handlung mit „Never Fade„, natürlich wieder vom Regisseur Adam Mason.

“The ‘Never Fade’ video is a continuation of ‘The One You Know,’” sagt Sänger/Gitarrist William DuVall. “The full story will gradually be revealed. For now, check out what we love to do best – play live and tell a story with our music.”

In den vergangenen Monaten haben Alice In Chains überall auf der Welt unzählige ausverkaufte Shows gespielt. Morgen führt die Tour die Multiplatin-Band noch nach Argentinien, Chile und Brasilien wo das Konzertjahr beendet wird.

Kommentare

Kommentare