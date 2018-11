Dust Bolt veröffentlichen am 18. Januar 2019 ihr neues Album „Trapped In Chaos“ an. Produziert wurde von Lenny Bruce / Max Krach & Rene Springer im The Engine Studios.

Seit ihrer Gründung 2006 haben die vier Jungs nicht nur ihr Heimatland Deutschland, sondern auch den Rest der Welt mit Thrash Metal überzogen. Auf der neuen Platte heben die Bayern ihren Sound auf ein neues Level: Tiefgründige Lyrics, dunkle Melodien und eine gehörige Portion Aggression gepaart mit jeder Menge Hooks machen „Trapped In Chaos“ zu einem Highlight ihrer bisherigen Karriere.

Das Album erscheint via Napalm Records auf CD, LP (in schwarz und exklusiv in blau bei Napalm Records) und als Download. Der VVK hat auch bereits begonnen.

Auf Tour geht es dann auch ab Ende Februar.

Tour 2019:

28.02.19 DE – Berlin / Cassiopeia

01.03.19 DE – Marburg / KFZ

02.03.19 DE – Cham / L.A.

07.03.19 DE – Wiesbaden / Schlachthof

08.03.19 DE – Mannheim / MS Connexion Complex

09.03.19 DE – Dresden / Beatpol

13.03.19 DE – Köln / Helios 37

14.03.19 DE – Bochum / Rockpalast

15.03.19 DE – Oldenburg / Cadillac

16.03.19 DE – Hamburg / Bambi Galore

21.03.19 CH – Arbedo-Castione / Woodstock Music Pub

22.03.19 CH – Lenzburg / Met-Bar

23.03.19 CH – St-Maurice / Le Manoir Pub

29.03.19 DE – Nürnberg / Der Cult

30.03.19 DE – München / Strom

Tickets

Kommentare

Kommentare