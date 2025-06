Alien Weaponry & Randy Blythe (Lamb Of God): veröffentlichen gemeinsames Musikvideo zu „Taniwha“

Neuseelands Groove Metal-Trio Alien Weaponry hat kürzlich sein von Kritikern und Fans gleichermaßen hoch gelobtes drittes Album Te Rā über Napalm Records veröffentlicht! Nur kurze Zeit nach der Ankündigung ihrer kommenden USA-Tour als Support von Avatar (gemeinsam mit SpiritWorld), überrascht die Band mit einem brandneuen Musikvideo zur Album-Single Taniwha. Das Video sorgt zusätzlich durch den intensiven Gastauftritt von Randy Blythe, Frontmann der Metal-Ikonen Lamb Of God, für Aufsehen.

Im Video stellt sich das Trio den Marionettenspielern von Gier und Überkonsumgesellschaft entgegen – ein eindrucksvolles Bild, das einen der härtesten, death-metal-inspirierten Songs des Albums treffsicher auch visuell in Szene setzt.

Unten geht’s zum Video, und nicht vergessen: Die USA-Tour startet am 5. November 2025 in Phoenix, Arizona, die Europa-Tour am 5. Februar 2026 in Stockholm, Schweden

Alien Weaponry über das Musikvideo zu Taniwha:

„Wir freuen uns riesig, etwas mit euch zu teilen, woran wir schon lange gearbeitet haben. Es war uns eine Ehre, mit dem großartigen Randy Blythe bei unserem Song Taniwha vom neuen Album zusammenzuarbeiten. Da war es nur logisch, ihn auch im Video dabei zu haben! Wir wollten etwas Besonderes schaffen, und wir sind total begeistert vom Ergebnis!“

Alien Weaponry USA 2025 Tourdaten:

Als Support von Avatar mit SpiritWorld

05.11.25 US – Phoenix, AZ / The Van Buren

06.11.25 US – San Diego, CA / The Observatory – North Park

07.11.25 US – Riverside, CA / Riverside Municipal Auditorium

08.11.25 US – Las Vegas, NV / Brooklyn Bowl

10.11.25 US – Seattle, WA / Moore Theater

11.11.25 US – Portland, OR / Roseland Theatre

12.11.25 US – Garden City, ID / Revolution Concert House

14.11.25 US – Salt Lake City, UT / The Union Event Center

15.11.25 US – Denver, CO / Fillmore Auditorium

17.11.25 US – Minneapolis, MN / Fillmore

18.11.25 US – Madison, WI / The Sylvee

20.11.25 US – Detroit, MI / The Fillmore Detroit

21.11.25 US – Pittsburgh, PA / Stage AE

22.11.25 US – Columbus, OH / KEMBA Live!

23.11.25 US – Silver Spring, MD / The Fillmore Silver Spring

25.11.25 US – Huntington, NY / Paramount

26.11.25 US – Boston, MA / House of Blues

28.11.25 US – Allentown, PA / Archer Music Hall

29.11.25 US – Charlotte, NC / The Fillmore Charlotte

30.11.25 US – Louisville, KY / Old Forester’s Paristown Hall

02.12.25 US – Chicago, IL / Riviera Theater

04.12.25 US – Nashville, TN / Marathon Music Works

06.12.25 US – Tulsa, OK / Tulsa Theater

07.12.25 US – Dallas, TX / House of Blues

Alien Weaponry Europa 2026 Tourdaten:

Als Support von Avatar

05.02.26 SE – Stockholm / Fallan

07.02.26 FI – Helsinki / Kultturilato

09.02.26 NO – Oslo / Sentrum Scene

10.02.26 DK – Kopenhagen / Vega

11.02.26 DE – Osnabrück / Die Botschaft

12.02.26 BE – Brüssel / A.B.

14.02.26 UK – London / Exhibition

15.02.26 UK – Manchester / Academy

16.02.26 UK – Glasgow / Barrowland

17.02.26 UK – Nottingham / Rock City

18.02.26 UK – Bristol / O2 Academy

20.02.26 NL – Amsterdam / Afas Live

21.02.26 LU – Esch-Sur-Alzette / Rockhal

22.02.26 CH – Zürich / Komplex

24.02.26 ES – Barcelona / Razzmatazz

25.02.26 ES – Madrid / La Riviera

27.02.26 PT – Lissabon / Lav

28.02.26 ES – Bilbao / Santana 27

02.03.26 FR – Lyon / Le Cube

03.03.26 IT – Mailand / Alcatraz

04.03.26 AT – Wien / Gasometer

05.03.26 DE – München / Tonhalle

06.03.26 DE – Köln / E-Werk

07.03.26 FR – Paris / Le Zenith

09.03.26 DE – Wiesbaden / Schlachthof

10.03.26 CZ – Zlin / Sports Hall Datart

11.03.26 PL – Warschau / Stodola

12.03.26 DE – Berlin / Columbiahalle

13.03.26 DE – Hamburg / Docks

