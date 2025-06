Darkk: veröffentlichen neue Single „Traitor“

Darkk aus Aachen spielen modernen Metalcore mit gnadenlosen Pop-Hooklines. Nach internationalen Shows, Festivalauftritten und ihrer Debütsingle Home (2024) legt die Band jetzt mit Traitor (hier streamen) nach – einer kompromisslosen Abrechnung in drei Minuten.

Der Track kombiniert brutale Riffs mit treibenden Beats, elektronischen Pads und einem Refrain, der sich sofort festsetzt. Kim Molls’ wandelbare Stimme reicht von zerbrechlich bis vernichtend – und ist das emotionale Zentrum des Songs. Für Fans von Spiritbox, Conquer Divide und Future Palace.

Hier geht’s zum Musikvideo der aktuellen Single Traitor:

Traitor ist Kims Ventil für eine toxische Freundschaft, die sie lange beschäftigt hat:

„Es geht um jemanden, der mir mal unglaublich wichtig war – in den ich so viel investiert habe. Erst viel zu spät habe ich gecheckt, wie manipulativ das alles war. Der Song ist mein Weg, das zu verarbeiten: Enttäuschung, Wut, Traurigkeit – all das, was sich über Jahre angestaut hat“, erzählt Sängerin Kim Molls.

Produziert wurde Traitor erneut von Tom Albrecht (u. a. Christina Stürmer, Roger Cicero), Mix und Master stammen von Manuel Renner (Überlärm).

Live erleben kann man Darkk 2025 hier:

04.07.2025 – Louder Than Karl, Aachen

05.09.2025 – Wassenrock, Wassenberg

11.10.2025 – Breaking The Silence Festival, Arnsberg

18.10.2025 – Peace On Earth Metal Festival, Aachen

21.11.2025 – 30 Years Black Sunshine, Solingen

Darkk sind:

Kim Molls – Vocals

Malik Aziz – Gitarre, Vocals

Ferdinand Kießling – Gitarre, Vocals

Jens Breuer – Bass

Max Sonntag – Drums