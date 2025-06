Hammer King: veröffentlichen erste Single & Video „Make Metal Royal Again“

Deutschlands Heavy/Power Metal-Könige Hammer King präsentieren mit Make Metal Royal Again die erste Single samt epischem Musikvideo zum kommenden Album, das am 15. August 2025 über Reaper Entertainment weltweit erscheinen wird.

Der Titeltrack ist nicht nur namensgebend für das neue Album, sondern auch musikalisches Manifest, Band-Credo und royales Statement zugleich: Make Metal Royal Again vereint kraftvolle Riffs, hymnische Melodien und eine Hookline, die sich sofort festsetzt – getragen vom kompromisslosen Groove und der unbändigen Energie von Neuzugang Count Shandorian am Schlagzeug.

Das Video wurde an der historischen Burg Lichtenberg in Thallichtenberg sowie in den Atomic Age Studios gedreht – an drei Drehtagen vom 23., 24. und 26. Mai 2025. Die Regie und Produktion übernahm Christian Palm (Palm-Media GbR), gemeinsam mit Titan Fox, der auch das Konzept mitentwickelte.

Die Band sagt über den Song:

„Make Metal Royal Again – der Titeltrack zum Album, Credo und Glaubensbekenntnis der Band! Hammer King treten an, den Metal wieder royal zu machen, den Glanz und die Power auf die Bühnen zu bringen. Make Metal Royal Again war ein absoluter No-Brainer bei der Wahl zur ersten Single. Die Power von Count Shandorian an den Drums in Kombination mit einem addiktiven Chorus und einem Sound, der die 80er ehrt. Wir können es nicht erwarten, diesen Song endlich live zu spielen und mit euch allen zu teilen. Let’s Make Metal Royal Again!“

Das neue Album Make Metal Royal Again erscheint am 15. August 2025 und enthält zehn brandneue Tracks sowie einen exklusiven Bonustrack auf der limitierten Digipak-Edition. Das Album kann ab sofort im brandneuen Bandshop auf CD, Vinyl und als limited Boxset-Edition vorbestellt werden.

Weitere Infos zu Hammer King auf Time For Metal: