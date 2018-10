All The Luck In The World: mit „A Blind Arcade“ auf großer Europa-Tour

Im Februar hatte das irische Folk-Trio All The Luck In The World ihr zweites Album A Blind Arcade veröffentlicht. Seit gestern ist die Band auf ihrer bisher längsten Tour überhaupt: bis Ende des Jahres ist die Band ab jetzt durch ganz Europa unterwegs. Gerne laden wir euch zu den Shows ein!

Mit ihrem Debütalbum 2014 waren All The Luck In The World die Indie-Folk Sensation schlechthin: über 120.000 mal verkaufte sich damals ihre Single Never, es folgten Jahre des europaweiten Tourens. Nachdem ihre Karriere so schnell von 0 auf 100 ging, zog sich das Trio zurück, um in aller Ruhe in ihrem Heimstudio Haven im irischen Wicklow am Nachfolger zu arbeiten. A Blind Arcade erschien Anfang 2018, es folgt eine erste Europa-Tour mit zahlreichen ausverkauften Konzerten.

Gestern startete die bisher größste und längste Europa-Tour von Neil Foot, Ben Connolly und Kelvin Barr. Nach zahlreichen Shows in Deutschland, der Schweiz und Österreich geht es weiter nach Benelux, Frankreich, Italien und Großbritannien. Gerne laden wir euch zu folgenden anstehenden Konzerten in unseren Breitengraden ein:

All The Luck In The World – Tour 2018

10.10. AT – Dornbirn, Spielboden

12.10. Dresden, Beatpol

13.10. Nürnberg, Nürnberg.Pop Festival

14.10. Stuttgart, Keller Klub

16.10. CH – Zürich, Papiersaal

17.10. Mainz, Schon Schön

18.10. Münster, Gleis 22

19.10. Leipzig, Werk 2

20.10. Potsdam, Waschhaus

21.10. Hannover, Lux

22.10. Bremen, Tower

13.12. Hamburg, Knust

15.12. Berlin, Funkhaus

Gerade hat die Band ein neues Video zum bezaubernden Album-Track High Beams veröffentlicht, sowie eine kurze Dokumentation über die Entstehung des Albums mit dem Titel Behind A Blind Arcade.

