All Them Witches: Nach erfolgreicher Headline Show beim Desertfest in Berlin Exklusive Show im Schlachthof Wiesbaden am 25.06.2019 Tickets ab sofort erhältlich!

Nach dem in 2017 veröffentlichtem vierten Album „Sleeping Through The War“, folgte im September 2018 direkt das nächste Werk von ALL THEM WITCHES – „ATW“. Um auch dieses gebührend mit den Fans zu feiern, hat sich die Band den Headline Slot am Freitag beim Desertfest 2019 in Berlin gesichert, um ausgiebig zu musizieren und die Fans mitzureißen. Dass dies den deutschen Fans nicht genug war, merkte die Band schnell und so musste ein weiterer Termin her, der mit einer exklusiven Show am Dienstag, den 25.06.2019 im Schlachthof Wiesbaden stattfinden wird!

Das Debutalbum „Our Mother Electricity“ von ALL THEM WITCHES wurde 2012 veröffentlicht und seitdem haben sich die Jungs aus Nashville nicht nur in der Szene einen Namen erspielt. Mit dem mittlerweile fünften Album und unzähligen Liveshows, haben ALL THEM WITCHES einen Stellenwert, der von ihren Fans intensiv gefeiert wird!

Durch den einzigartigen und hypnotisierenden Klang ist das Trio in der Szene unersetzbar und ihre Shows sind ein Muss für jeden Rock und Psychadelic Rock Fan. Am 23.06.2019 werden ALL THEM WITCHESwieder alle Fans davon überzeugen und sie mitreißen!

Weitere Informationen unter

www.meltbooking.com | www.facebook.com/allthemwitches | www.allthemwitches.org/

meltbooking.com/artist/all-them-witches/

ALL THEM WITCHES

25.06.19 – Wiesbaden – Schlachthof