Exumer: launchen Video zu „King’s End“!

Letzten Monat haben die legendären, multinationalen Thrash Metaller Exumer ihr fünftes AlbumHostile Defiance via Metal Blade Records veröffentlicht. Das Album ist auf Platz 42 der deutschen Charts eingestiegen, was den höchsten Chartentry in der Geschichte der Band darstellt.

Exumer haben jetzt ein Video zu ihrer aktuellen Hitsingle ‚King’s End‘ veröffentlicht. Checkt es hier an: youtu.be/sTe3WBmNdr8

Die Idee hinter Exumers neuem Video zu ‚King’s End‘ ist als Tribut an den Look und die Ästhetik der MTV/HEADBANGERS BALL Clips der späten 80er und frühen 90er zu verstehen. Gerade, als CGI als Werkzeug immer populärer wurde, um so günstig die gewünschten Effekte zu erzielen. Regie beim Clip hat der Goreminister geführt, gefilmt wurde in Essen (Turock Club), während der kürzlich absolvierten Exumer Tour.

Exumer Sänger Mem V. Stein: „Wir wurden von unserem alten Kumpel Goreminister, welcher seiner eigenen YouTube Kanal hat und in der Metalszene in und um Essen ein bekanntes Gesicht ist, angesprochen, ob wir nicht Bock auf einen Videoclip hätten, welcher den alten HEADBANGERS BALL Clips ähnelt. Wir waren sofort mit an Bord und freuen uns, jetzt ein Video zu launchen, welches uns an die einzigartigen Clips von Anfang der 90er erinnert, als Metal noch im Fernsehen stattgefunden hat!“

Verpasst Exumer nicht live diesen Sommer!

Exumer „Summer Hostilities“ tour 2019

June 7 – Mühlteich, Germany – Chronical Moshers Festival

June 8 – Berlin, Germany – BiNuu

June 9 – Oschersleben, Germany – Rock & Metal Dayz

June 20 – Mannheim, Germany – 7er Club

June 21 – Gardelegen, Germany – Metal Frenzy

June 22 – Büssfeld, Germany – M.i.s.e. Open Air 2019

Aug. 9 – Lisboa Vagos, Portugal – Metal Festival

Aug. 10 – Jaromer, Czech Republic – Brutal Assault

‚Hostile Defiance‚ bietet genau das, was sein Titel suggeriert: 42 voll auf die Zwölf gehende Minuten, in denen die Thrasher sich zu keiner Sekunde zügeln, sondern auf ihre unvergleichliche Art die Hölle losbrechen lassen. Dies geschieht allerdings auf abwechslungsreichere und dynamischere Art als jemals zuvor „Wir wollten uns klanglich weiterentwickeln, melodischer werden und rhythmisch vielfältiger„, erklärt Sänger Mem von Stein. „Wir gehen jetzt wesentlich mutiger vor, indem wir uns bemühen, mit einem Sound relevant zu bleiben, der in der heutigen Thrash-Szene für sich selbst stehen kann, ohne banal oder verkrampft retro zu wirken. Außerdem sollen unsere Hörer nicht davon ausgehen, dass wir ständig ein und dasselbe Feeling und Tempo verwenden oder nur eine Gangart kennen.“

Weitere Musik und Videos aus Hostile Defiance finden sich hier: metalblade.com/exumer, dort könnt ihr das Album auch kaufen.

Exumer line-up:

Mem V. Stein – vocals

Ray Mensh – guitars

T. Schiavo – bass

Matthias Kassner – drums

Marc B. – guitars

Exumer online:

http://www.exumer.de

https://www.facebook.com/exumerofficial

https://twitter.com/exumerofficial

https://www.instagram.com/exumerofficial

Kommentare

Kommentare