Almanac: veröffentlichen Live-Video zu „Self-Blinded Eyes“

In nur zwei Wochen, am 06.03.2020 werden Victor Smolski’s Almanac das dritte Studioalbum Rush Of Death via Nuclear Blast veröffentlichen und ihre KillecTour 2020 mit Lordi starten. Heute enthüllt die Band ein neues Live Video zu dem Song Self-Blinded Eyes, das in Minsk aufgenommen wurde.

Seht euch das Video hier an:

Vor Kurzem erschien die zweite Single namens Bought And Sold zusammen mit einem Lyric Video, das ihr euch hier ansehen könnt:

Victor kommentiert:

„Self-Blinded Eyes ist ein Song, der fest in unserer Setlist etabliert ist und wird definitiv zwischen unseren neuen Songs auf unserer Tour mit Lordi durch Europa im März live zu hören und sehen sein. Diese Live-Version wurde auf der letzten Tour in meiner Heimat Minsk aufgenommen. Als Bonus DVD für unsere neue CD Rush Of Death haben wir ein umfangreiches Package aus unseren Tourneen von 2019 gemacht: Von atmosphärischen Aufnahmen der ausverkauften Clubshow in Belarus bis zur bombastischen Show im Jeonju Stadium in Korea, unser absolutes Highlight in 2019. Außerdem gibt es tolle Eindrücke von Almanac Konzerten beim Metalfest Open Air in Pilsen/CZ und beim Big Gun Festival in Moskau/RUS. Alle Aufnahmen sind 100% live – ohne Nachbesserungen und Korrekturen (was auf dem DVD-Markt mittlerweile selten geworden ist). Viel Spaß beim Hören und Sehen handgemachter Musik!”