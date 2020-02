Filmtitel: West Of Liberty

Sprachen: Deutsch

Untertitel: Deutsch, Englisch

Laufzeit: ca. 262 Minuten

Genre: Krimi, Thriller, Drama

Release: 06.12.2019

Regie: Barbara Eder

Link: https://www.edel.com/entertainment/

Produktion: Edel Motion

Schauspieler:

Wotan Wilke Möhring – Ludwig Licht

Matthew Marsh – Clive „GT“ Barner

Michelle Meadows – Faye Morris

Cara Horgan – Jeanie J. Johnson

Im Dezember haben Edel Motion den mehrteiligen Agententhriller von 2019 West Of Liberty veröffentlicht. Die Story wird vom gleichnamigen Roman des schwedischen Schriftstellers Thomas Engström aufgegriffen. Es handelt sich hierbei um ein internationales Filmprojekt mit deutscher, schwedischer und britischer Beteiligung. Die Originalfassung umfasst eine 6-teilige Fernsehserie, die in der ZDF-Mediathek veröffentlicht wurde. Die agierenden Schauspieler klingen bereits sehr vielversprechend und werden vom deutschen Krimispezialisten Wotan Wilke Möhring in die Schlacht geführt.

Die Story von West Of Liberty:

Ludwig Licht (Wotan Wilke Möhring), ein ehemaliger Stasi-Spitzel und Doppelagent, ist seit der Wendezeit ins Abseits gerutscht und betreibt heute eine Kneipe im Berliner Szeneviertel Kreuzberg. Mehr schlecht als recht, denn er ist dort sein bester Kunde. Doch Licht wird vom CIA-Agenten GT Berner (Matthew Marsh) rekrutiert. Er soll die Amerikanerin, Faye Morris, die ehemalige Sprecherin des Whistleblower-Netzwerks Hydraleaks, überwachen, um den in Deutschland flächendeckend gesuchten Gründer Lucien Gell (Lars Eidinger) zu finden. Ihm werden die Morde an drei Amerikanern in einem Friseursalon in Marrakesch zugerechnet, bei dem Morris zugegen war, und nach eigener Aussage dem Mörder nur knapp entkommen sei. Im Gegenzug für Gells Kopf verlangt Morris Immunität für ihre früheren Taten sowie das Recht auf eine Rückkehr in ihre Heimat, die USA, zu erhalten. Licht ist die schöne, aber unberechenbare Frau nicht geheuer. Was hat sie wirklich vor und wie viel weiß sie über den Hydraleaks Gründer?