Alpha Male Tea Party: veröffentlichen vierte LP „Infinity Stare“

Das britische Trio Alpha Male Tea Party hat den Ruf der Party-Animals der Mathrock-Szene. Doch der Tod eines engen Freundes der Band erdete die Musiker. Nun erscheint spontan ihre vierte LP Infinity Stare digital über Big Scary Monsters. Fans von And So I Watch You From Afar sollten hinhören.

Infinity Stare entstand aus Verlust, Trauer und Akzeptanz, aus der Realisierung dass das Leben weitergeht. Dan Wild-Beesley, langjähriger Freund aller drei Musiker und wichtiger Teil des AMTP-Kosmos, starb letztes Jahr unverhofft und stürzte die Band erstmals in ihrer Karriere in eine Schreibblockade: „Dan war ein treibender Motor hinter dieser Band. Nach seinem Tod verbrachten wir zwar viel Zeit gemeinsam, aber wir bekamen nicht einen sinnvollen Song hin“ erzählt Gitarrist Tom Peters.

Quelle: Fleet Union