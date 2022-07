Amon Amarth: veröffentlichen neue Single und Video „The Great Heathen Army“

Amon Amarth, die unbestrittenen Könige des Viking Heavy Metal, haben heute ihre brandneue Single The Great Heathen Army veröffentlicht. Der neue Song ist der Titeltrack ihres kürzlich angekündigten zwölften Studioalbums und wird von einem neuen Musikvideo begleitet, das unter der Regie von Pavel Trebukhin in Riga, Lettland, entstanden ist.

Zur neuen Single hat die Band folgendes zu sagen:

„Die Streitkräfte der Great Heathen Army sind in See gestochen und auf dem Weg zu einem Raubzug, aber bevor wir am 5. August an fernen Küsten landen, haben wir eine neue Single und ein Video für euch, an denen ihr euch laben könnt. Und zwar den Titelsong des neuen Albums mit einem Video, das wir mit dem talentierten Pavel Trebukhin in Riga, Lettland, gedreht haben. Mit wem wollt ihr kämpfen? Mit den Wikingern oder den Sachsen? Wählt weise und die Götter werden über euer Schicksal entscheiden.“

Das neue Album wird am Freitag, den 5. August 2022, über Metal Blade Records veröffentlicht.

Viele weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: