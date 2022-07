Amorphis + Eluveitie: fügen weitere Daten zu ihrer europäischen Co-Headline-Tour hinzu

Die finnischen Metal-Ikonen Amorphis haben gerade erst Anfang des Jahres ihr neues Album Halo veröffentlicht (#1 in den finnischen und #3 der deutschen Album-Charts) und nun freut sich das Sextett, dass es weitere Termine für ihre europäische Co-Headliner-Tour 2022 mit den schweizer Kelten von Eluveitie bekannt geben darf. Zusätzliche Daten in der Schweiz, Spanien, Finnland, Österreich sowie Tschechien komplettieren das Routing, aber das ist noch nicht alles: Zusätzlich verkünden sie nun, dass sie keine Geringeren als Schwedens Melodic-Death-Metal-Pioniere Dark Tranquillity und die deutsche Melodic-Death/Doom-Formation Nailed To Obscurity als Special Guests im Gepäck haben werden. Während erstere bereits im April/Mai 2022 mit den finnischen Folk-Metallern Ensiferum zur Unterstützung ihres aktuellen Pandemie-Albums Moment (2020) durch die Clubs des Kontinents zogen, arbeiten letztere aktuell an ihrem fünften Album, dessen erster Appetizer in Form der neuen Single Liquid Mourning im Januar erschienen war.

Fans dürfen sich also nicht nur auf starke Auftritte freuen, sondern vor allem auch auf neues Material von allen vier Bands. Also worauf wartet ihr noch? Sichert euch jetzt Tickets – die kompletten Tourdaten findet ihr unten gelistet.

Amorphis-Gitarrist Esa Holopainen kommentiert: „Wir freuen uns, die verbleibenden Shows unserer europäischen Co-Headliner-Tour mit Eluveitie bekannt geben zu dürfen. Beide Bands haben sich in der Vergangenheit bei Festivals die Bühnen geteilt, und es freut uns riesig, jetzt eine ganze Tour zusammen zu spielen – Eluveitie-Gründer Chrigel Glanzmann hat ja sogar schon auf unseren Alben Under The Red Cloud und Queen Of Time als Gastmusiker performt. Nachdem unsere Freunde von Dark Tranquillity und Nailed To Obscurity ebenfalls für diese Tour bestätigt wurden, braucht man gar nichts weiteres zu sagen: Dieses Line-Up wird episch. Holt euch Tickets, Leute!“

Eluveitie-Frontmann Chrigel fügt hinzu: „Es ist in letzter Zeit nicht gerade leichter geworden auf dieser Welt. Trotzdem gibt es hin und wieder auch erfreuliche Neuigkeiten: Wir können es kaum erwarten, nach mehr als zwei wirklich verrückten Jahren endlich wieder auf Tour zu gehen. Es fühlt sich fast surreal an! Als ob das nicht genug wäre, freuen wir uns sehr, das komplette Line-Up für diese Tour bekannt zu geben, das definitiv eines der coolsten Pakete unserer gesamten Karriere ist. Gemeinsam mit lieben Freunden und einigen unserer persönlichen Lieblingsbands unterwegs zu sein ist wirklich ein großes Privileg – und wir können es kaum erwarten, euch alle wiederzusehen!“

Dark Tranquillitys Mikael Stanne fügt hinzu: „Wir freuen uns riesig, endlich wieder auf Tour zu gehen mit unseren Freunden von Amorphis, Eluveitie und Nailed To Obscurity diesen Winter. Mit so vielen guten Leuten unterwegs zu sein, wird eine ideale Kur für den üblichen Winterblues. Das wollt ihr garantiert nicht verpassen – wir sehen uns!“

Die Ostfriesen von Nailed To Obscurity runden ab: „Nachdem wir bereits Anfang diesen Jahres Shows in den USA und auch einige in Europa gespielt haben, sind wir hungriger denn je, so schnell wie möglich wieder auf Tour zu gehen und auf die europäischen Bühnen zurückzukehren – und mit was für einem höllischen Line-Up! Wir fühlen uns geehrt, ein Teil davon zu sein, und können es kaum erwarten, all die großartigen Freunde der anderen Bands und Crews zu treffen und natürlich euch alle da draußen, die kommen werden, um dieses fantastische Tourpaket zu erleben. Bis bald!“

Amorphis & Eluveitie 2022 Europäische Co-Headline-Tour

+ Special Guests: Dark Tranquillity & Nailed To Obscurity

10.11. CH Zurich – Komplex 457 *NEU*

11.11. DE Filderstadt – FILharmonie

13.11. IT Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

15.11. FR Toulouse – Le Bikini

16.11. ES Madrid – Sala La Riviera *NEU*

17.11. ES Barcelona – Sala Razzmatazz *NEU*

18.11. FR Lyon – Le Radiant-Bellevue

19.11. FR Paris – L’Olympia

20.11. FR Lille – L’Aéronef

22.11. IE Dublin – The Academy

23.11. GB Glasgow – Queen Margaret Union

24.11. GB Manchester – O2 Ritz

25.11. GB London – O2 Forum Kentish Town

26.11. BE Brussels – Ancienne Belgique

27.11. NL Tilburg – 013

29.11. DK Copenhagen – Amager Bio

30.11. NO Oslo – Sentrum Scene

01.12. SE Stockholm – Fållan

03.12. FI Helsinki – Black Box (Helsingin Jäähalli) *NEU*

05.12. PL Warsaw – Progresja

06.12. DE Berlin – Huxleys Neue Welt

07.12. AT Vienna – Gasometer *NEU*

09.12. DE Munich – Zenith

10.12. DE Leipzig – Felsenkeller

11.12. CZ Zlín – Datart Hala *NEU*

12.12. HU Budapest – Barba Negra

14.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

15.12. LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

16.12. DE Oberhausen – Turbinenhalle

17.12. DE Hamburg – Zeltphilharmonie

Weitere Amorphis Daten:

21.07. FI Turku – Logomon Terassikesä

29.07. FI Kuopio – Kuopiorock

05.08. FI Pori – Porispere

06.08. FI Himos – Himos Metal Festival

19.08. DE Dinkelsbuhl – Summer Breeze Open Air

09.09. FI Naantali – Naantalin Kaivohuone

10./11.09. FI Helsinki – Radio Rock Cruise

17.09. FI Ikaalinen – Ikaalinen Spa Areena