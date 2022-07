Onslaught: feiern ihr 40-jähriges Bestehen mit einer Reihe von Vinyl-Neuauflagen und einer speziellen „Anniversary Edition“ ihres „Sounds Of Violence“ Albums

2022 ist ein besonderes Jahr für die britische Thrash Metal-Truppe Onslaught, eine der einflussreichsten und angesehensten Bands ihres Genres: Die von Nige Rockett angeführte Gruppe feiert ihr 40-jähriges Bestehen und hat dafür einige Überraschungen geplant.

Im Mai dieses Jahres wurden Onslaught in die Metal Hall Of Fame aufgenommen, die „eine der wildesten, explosivsten und kontroversesten Metal-Bands, die je aus Großbritannien kamen“ auf diese Weise ehrt.

Am 11. November werden Onslaught ihre letzten drei Studioalben Sounds Of Violence (2011), VI (2013) und Generation Antichrist als rote 180-Gramm-Vinyl-Editionen wiederveröffentlichen.

Am selben Tag erscheint auch eine spezielle Anniversary Edition ihres 2011er Albums Sounds Of Violence, das nun als 2-CD-Digipak inklusive einer Bonus-CD und mit überarbeitetem Artwork daherkommt.

Die Band kommentiert: „Es ist großartig, dass AFM diese Alben wiederveröffentlicht, um das 40-jährige Bestehen der Band zu feiern. Ein neues Sounds Of Violence-Artwork, neue Videos und Bonustracks… ja, das ist verdammt geil!“

Die Fans können sich auf diese Sonderveröffentlichungen und weitere Überraschungen freuen…

Sounds Of Violence (Anniversary Edition) Tracklisting:

CD 1:

01. Into The Abyss (Intro)

02. Born For War

03. The Sound Of Violence

04. Code Black

05. Rest In Pieces

06. Godhead

07. Hatebox

08. Antitheist

09. Suicideology

10. End Of The Storm (Outro)

CD 2:

01. Bomber (Motörhead Cover)

02. Angels Of Death

03. Thermo Nuclear Devastation Of The Planet Earth

04. Rest In Pieces (Live)

05. The Sound Of Violence (Live)

06. Metal Forces (Live)

07. Burn (Live)

08. Bow Down To The Clowns (Live)