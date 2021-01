Andry Lagiou: The Harps veröffentlichen neues Video

Nach X-Mas ist vor X-Mas!

Die aus Athen stammende Ausnahmesängerin Andry Lagiou konnte 2017 bei The Voice Of Greece alle Coaches überzeugen und ist seither eine feste kulturelle Größe in Griechenland. Zudem ist sie in ihrer Heimat mit ihrer Band The Harps erfolgreich.

Heute nun wird die brandneue Single Harpy X-Mas präsentiert. Nein, es handelt sich nicht um einen Tippfehler, sondern um ein kleines Wortspielchen. Denn The Harps orientieren sich an Tim Burtons Nightmare Before Christmas und mischen dem Weihnachtsfest eine Prise Horror bei!

Andrys musikalischer Werdegang beginnt im Alter von 9 Jahren. Mit 13 Jahren tritt sie erstmals mit verschiedenen Musikern öffentlich auf. 2012 gründet sie ihre Band The Harps, deren Debütalbum Love Strikes Doves 2019 erschien. Neben Mike LePond (Symphony X) am Bass ist Gitarrist Stephen Platt sowie auch Keyboarder Corvin Bahn (Uli Jon Roth) an den Aufnahmen beteiligt. Den Mix übernahm Mike Exeter, der unter anderem mit Black Sabbath, Dio und Judas Priest zusammengearbeitet hat. Aktuell ist Andry zudem festes Bandmitglied bei Mike LePond’s Silent Assassins, deren aktuelles Album am 26. Januar 2020 via Frontier Records veröffentlicht wurde.

