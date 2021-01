The Luka State: UK-Rock-Newcomer neu auf Shelter Records/BMG

The Luka State, eine der aufregendsten Rock-Bands Großbritanniens, gibt heute die Vertragsunterzeichnung mit Shelter Records/BMG bekannt. Passend dazu veröffentlicht die Band aus Winsford mit Feel It eine mitreißende neue Single, die von Tarek Musa (Circa Waves, The Big Moon) gemixt wurde. Den dazugehörigen Videoclip gibt es hier zu sehen:

Der Track entstammt dem Debütalbum Fall In Fall Out, das am 29. Januar das Licht der Welt erblicken wird und ab sofort als CD und Vinyl vorbestellt werden kann.

„Wir sind begeistert, nun ein Teil von Shelter BMG zu sein und gespannt, wohin uns der weitere Weg führen wird. Wir sind davon überzeugt, ein starkes Debüt zu haben und die Platte spricht für sich selbst. Es ist nur schade, dass wir derzeit noch nicht auf Tournee gehen können,“ heißt es von Seiten der Band.

BMG ist die Heimat vieler legendärer Talente wie Tame Impala , DMAs oder Bring Me The Horizon und genau das Zuhause, nach dem The Luka State gesucht hatte.

Carl Stubner, CEO von Shelter Records, fügt hinzu: „Hört man die Songs von The Luka State, fühlt man sich sofort in einen verschwitzen Underground Club versetzt, in dem die Füße am vom Bier vollgeschütteten Boden festkleben und die Gitarren in den Ohren klingeln. Bei diesen stadionreifen Hooks konnten wir uns die Chance nicht entgehen lassen, ein Teil dessen zu sein, der die Menschen an die Magie erinnert, wenn Bands wie diese wieder auf die Bühne gehen dürfen. Diese Platte und diese Band sind diese Erinnerung“.

Thomas Scherer, EVP Marketing & Repertoire West Coast bei BMG, sagt: „Wir sind unglaublich stolz darauf, The Luka State, die bei Shelter Music Records unterzeichnet haben, in unserer globalen BMG-Familie willkommen zu heißen. Wir glauben, dass sie eine einflussreiche Rolle in der nächsten Generation der Rockmusik spielen werden. BMG US freut sich sehr darauf, sich mit einer so beeindruckenden, energiegeladenen und modern klingenden Band zusammen zu arbeiten und sind davon überzeugt, dass sie das Genre erneuern werden.“

Die Briten spielte im Jahr vor dem Lockdown 68 Shows in ihrer Heimat verteilt. Obwohl sie aufgrund der Pandemie keine Möglichkeit hatten, ihre neuen Stücke live vorzustellen, haben sie seitdem über sechs Millionen Spotify-Streams gesammelt. Für eine kleine Independent-Band ist das eine enorme Leistung und daher verwundert es niemanden, dass sie das Interesse von Shelter/BMG weckten.

2021 wollen The Luka State wieder auf Tournee gehen. Aufgrund der anhaltenden, globalen Pandemie sind sie aktuell wieder in ihren Proberaum zurückgekehrt, wo sie sich als Kinder kennen gelernt und später das Album geschrieben haben. Am Freitag, den 13.11.21, laden sie um 21:00 CET zu einem Multicam-Livestream ein, der sowohl einige Songs vom in Kürze erscheinenden Album als auch einige Überraschungen enthalten wird.

Sänger Conrad Ellis und Bassist Sam Bell wuchsen mit Bands wie The Clash und The Jam auf und trafen sich erstmals in ihrem örtlichen Jugendclub. Sie musizieren seit ihrem zwölften Lebensjahr zusammen. Eines Tages sahen sie Schlagzeuger Jake Barnabas auf einem Festival spielen und wussten sofort, dass sie ihn in ihrer eigenen Band haben mussten. In der kleinen Stadt im Nordwesten Winsfords gäbe es nicht viel zu tun, erklärt Conrad. Entweder man spiele Musik oder Fußball. Und obwohl er beinahe letzteren Weg eingeschlagen hätte, entschied sich Gitarrist Lewis Pusey schließlich doch für die Musik und vervollständigte das Line Up der Band.

The Luka State sind: Conrad Ellis (Gesang), Sam Bell (Bass), Jake Barnabas (Schlagzeug) und Lewis Pusey (Gitarre).

Quelle: Starkult Promotion