Angelcrypt: Erste Informationen zum neuen Album „Dawn Of The Emperor“

Unlängst haben die maltesischen Melodic-Death-Metaller Angelcrypt einen weltweit gültigen Vertrag beim deutschen Label Boersma-Records unterschrieben. Nun gibt es die ersten Details zu ihrem neuem Album Dawn Of The Emperor. Das Album wird am 12. Juni 2020 via Boersma-Records (Edel) erscheinen und zehn Songs beinhalten.

Hier gibt es das Albumcover und die Tracklist: