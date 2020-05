Erst kürzlich haben die maltesischen Melodic-Death-Metaller Angelcrypt ihr neues Album Dawn Of The Emperor angekündigt. Jetzt gibt es endlich Hörbares! Die erste Single-Auskopplung hört auf den Namen Martyred Soul und kann hier gehört und vor allem der Clip auch gesehen werden:

Dawn Of The Emperor wird am 12.06.2020 via Boersma-Records erscheinen.