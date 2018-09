Taarstedt ist ein kleines Dorf in der Nähe von Schleswig. Das hier in der Nähe stattfindende großeist gerade einmal zwei Wochen her, da versammeln sich die Musikinteressierten schon wieder hier. Zwar ist das Alternativprogramm im Land gerade heute riesig, aber dieses Familienfestival hat bereits seine festen Freunde undhaben auch ihre Fans. Bereits mittags um 12 Uhr beginnt das Programm des Sommerfestes für Alt und Jung auf dem Gelände der Brauerei. Das Kinderprogramm mit Kupfer- und Holzbearbeitung hat regen Zulauf, während die Eltern bei der Fischräucherei ihr Mittagsmahl zu sich nehmen. Dazu spielen einheimische Bands wieoder. Die musikalischen Highlights beginnen gegen 18:00 Uhr. Mit, einem dänischen Energietrio und danach mit, Folk´n Roll aus Glasgow, sind schon echte Perlen am Start. So verwundert es nicht, dass die Fläche nicht nur mit feierwütiger Dorfjugend gefüllt ist, sondern mit reichlich Musikinteressierten aus nah und fern.Natürlich verkostet man auch zwischendurch das eine oder andere Bier der heimischen Brauerei. Besonders das Dunkle hat es mir angetan… Der Möhrchen-Deis-Stand der-Truppe findet sich im hinteren Teil einer Scheune. Passend zum Ambiente ist der Stand mit einer großen Auswahl an günstigen Shirts stilvoll dekoriert….Für 20:45 Uhr angekündigt, betreten dann mit 25 Minuten Verspätung, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt werden, die Bühne. Der ehrgeizige Festivalzeitplan lässt sich nicht halten. Das stört die Jungs umundjedoch nicht und sie legen furios los. Ihre Hymnebestreitet wie bei jedem Konzert den Opener. Bereits zum Anfang des Mittelteils gibt es in der Menge nur noch hüpfende, tanzende und mitsingende Folks.undhintereinander am Stück lassen niemanden kalt. Das ist Deutschrock, weshalb fast jeder hier ist. Textsicher wird mitgesungen und jede Liedzeile abgefeiert. So geht es weiter durch die Setlist der vergangenen vier Jahrzehnte. bleibt auf der für Fotografen schlecht ausgeleuchteten Bühne stets im Hintergrund, behält seine Mütze immer tief ins Gesicht gezogen.bearbeitet sein Schlagzeug wie immer so dermaßen druckvoll, dass man denken könnte, er sei Teil einer Heavy Metal Band. Er bestimmt aber so ganz klar den Sound und macht eindrucksvoll klar, wohin die Reise geht. Das Finale startet mit demSong. Oboderoder– kein Hit wird ausgelassen. Keiner? Doch, die Schule brennt erst als Zugabe ab.als zweite Zugabe ist Programm des Abends. Leider ist damit nach 23 Titeln Schluss.Merklich leerer ist es, als der letzte Act des Abends die Bühne betritt.begeistern mich trotzdem wieder einmal mit ihrem russischen Musikmix aus Disco, Polka und Traditionellem. Die Trierer stehen meist zu acht auf der Bühne und machen mächtig Dampf in die Tanzbeine. Den Rausschmeißer macht dann ein DJ, der bis um 03:00 Uhr letztlich dem letzten Feierwütigen einheizt.Fazit: Ein Familien-Open-Air für jedermann, eine tolle Organisation, eine tolle Location, ein leckeres Bier und ein ordentliches Line-Up. Nette Leute, kostenloses Parken und günstige Preise runden das Bild ab. Einzig die sanitären Einrichtungen hätten mehr Aufmerksamkeit des Veranstalters bedurft. Mehr geht für ein Ein-Tages Festival nicht!