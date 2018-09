Into The Blue

“Das Urlaubsfeeling überlagert die Action bei Weitem!“

Filmtitel: Into The Blue

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca 110 Minuten

Genre: Action

Release: 31.08.2018

Regie: John Stockwell

Link: http://www.capelight.de/into-the-blue

Produktion: Capelight Pictures

Schauspieler:

Jared – Paul Walker

Sam – Jessica Alba

Bryce – Scott Caan

Amanda – Ashley Scott

Bates – Josh Brolin

Reyes – James Frain

Primo – Tyson Beckford

Roy – Dwayne Adway

Fünf Jahre ist es nun her, dass Paul Walker von uns gegangen ist. Nein, er ist kein Musiker, sondern ein amerikanischer Schauspieler, den viele von euch von seiner bekanntesten Reihe Fast & Furious kennen. Dazwischen hat er jedoch auch andere Filme gedreht, so auch den Action Film Into The Blue von 2005. Auf der Fortsetzung Into the Blue 2 – Das goldene Riff sucht man ihn jedoch vergebens. Neben Paul Walker prägt Jessica Alba den Film von John Stockwell.

Die Story ist relativ simple und einfach. Bei einem Tauchgang vor den Küsten der Bahamas entdecken die vier Freunde Jared (Paul Walker), Sam (Jessica Alba), Bryce und Amanda das Wrack eines gesunkenen Schiffes. Sie können ihr Glück kaum fassen, denn es könnte sich um das verschollene, mit unzähligen Goldbarren beladene Schiff eines legendären Piraten handeln. In der Nähe stoßen sie zudem auf ein abgestürztes Transportflugzeug mit einer nicht minder wertvollen Fracht an Bord: Im Laderaum befinden sich große Mengen Kokain. Um die Bergung des Schiffswracks finanzieren zu können, beschließen Bryce und Amanda, einen Teil des Kokains zu verkaufen. Die einstigen Besitzer der heißen Ware sind ihnen jedoch schon bald auf der Spur. Für die Freunde beginnt ein gnadenloser Überlebenskampf gegen die skrupellosen Drogengangster, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.

Into The Blue Fazit: Leider trifft Into The Blue nicht ganz meinen Geschmack. Das liegt auch an der Tatsache, dass die Action nicht ganz so hervorgehoben wird. Vielmehr geht es um die beiden Hauptakteure, deren Fans coole Aufnahmen bekommen. Gleiches gilt für die Tauchszenen und die allgemeinen landschaftlichen Aufnahmen. Die versunkene Schiff- inkl. Schatzstory, gepaart mit einem dramatischen Drogenkrieg durch das ebenfalls gesunkene Flugzeug voller Kokain ist schon gewagt platt. Trotzdem reicht es für eine einmalige Unterhaltung, die in den 110 Minuten noch für genug Abwechslung sorgt. Wie schon geschrieben - die Kulisse macht Lust auf Karibikurlaub. Gepaart mit einer guten Portion Action hätte man sogar noch mehr Spaß gehabt. So bleibt es ein Duett aus Paul Walker und Jessica Alba, die gemütlich im warmen, klaren Wasser planschen. Rene W. 6 2018-09-10 6 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

