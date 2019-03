Animals As Leaders: 10 Year Anniversary Tour – im Juni 2019 auf Tour in Deutschland

Man muss sich manchmal schon ein zweites Hirn anschrauben, um der wahnwitzigen Musik dieses Trios aus Washington D.C. zu folgen. Animals As Leaders haben an der Komplexität, den Wirrungen und der Verstiegenheit ihrer Musik natürlich diebische Freude, liegen im Ergebnis aber fernab der rein protzigen Leistungsschau anderer Prog-Kollegen. Wenn man sich erst mal vom Zwang löst, jeder Volte ihres Spiels hirntechnisch zu folgen und die Musik einfach fließen lässt, entpuppt sich der Sound dieser Band als absolut magisch.

Die in 2007 von Tosin Abasi (Ex-Reflux) gegründete Band kann mittlerweile auf eine Diskografie von fünf Studioalben und dem in 2018 erschienenen Livealbum Animals As Leaders Live 2017 zurückblicken. Das erste selbst betitelte Album erschien am 28. August 2009 via Prosthetic Records und konnte direkt eine große Fangemeinde für sich beanspruchen.

Der Stil von Animals As Leaders lässt sich schwer einordnen, aber laut der Myspace-Seite der Band trifft es Experimental Progressive Metal wohl noch am ehesten, wobei auch die Djent-Einflüsse nicht zu vernachlässigen sind. Eine der großen Besonderheiten der Band ist die rein instrumentale Darbietung ihrer Werke, die mit akustischen Klängen aber auch harten Riffs ein Feuerwerk an Aha- und Wow-Effekten auffahren und den Konzertgänger im Staunen zurücklassen.

Wer schon einmal eine der Shows von Animals As Leaders besucht hat, weiß, dass man sich hier den instrumentalen Tönen hingibt und eine Reise unternimmt, die man ungern wieder verlassen möchte. Animals As Leaders beweisen, dass Sie es schaffen, ihren Plattensound auch live zu übertragen, um sich und auch das Publikum in Ekstase zu spielen. Wer sich davon überzeugen möchte oder diese Reise einfach noch einmal antreten möchte, sollte sich die Termine im Juni 2019 rot im Kalender markieren!

VVK Start: ab sofort

Tickets: tix.to/animalsasleaders

