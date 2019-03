Passend zur Ankündigung des neuen Albums Trauma, das am 29.03. veröffentlicht wird, haut die Metalcore-Band aus Michigan mit Bow Down und Breaking Down auch gleich die ersten beiden Singles raus. Während das Video zu Bow Down eine Kritik an die Musikindustrie ist, beschäftigt sich Breaking Down mit Depressionen und psychischen Krankheiten.

I Prevail – Bow Down (Musikvideo)

I Prevail – Breaking Down(Musikvideo)

