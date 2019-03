Seit ihrem Debütalbum Anomalie gelten Van Holzen als Hoffnung der deutschen Rockmusik.

Heute erscheint nach Alle Meine Freunde mit Royal die zweite Single aus dem kommenden Album Regen, das am 26.04. veröffentlicht wird. Royal handelt von Verlust und dem „Sich-Verlieren“. Das dazugehörige Musikvideo zeigt eine immer rasanter und verstörender werdende Autofahrt. Was es damit auf sich hat, wird sich bald zeigen! Kleiner Tipp: Das Video am besten auf dem Handy gucken!

Van Holzen – Royal (Musikvideo)

Kommentare

Kommentare