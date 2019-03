Die finnischen Metal-Superstars Children Of Bodom werden ihr zehntes Studioalbum, mit dem Titel Hexed am 8. März 2019 via Nuclear Blast Records veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun das offizielle Video zur dritten Single Platitudes And Barren Words. Zu sehen gibt es den Streifen hier.

Alexi Laiho kommentiert:

„Für die meisten Leute gehörte dieser Song, von Anfang an, zu den Favoriten. Was auch Sinn macht, denn er ist total eingängig und catchy. Ich kann es kaum erwarten, diesen Song live zu spielen.“

Bestellt Euch das Album hier vor. Oder direkt im Bandshop.

Schaut Euch auch die Album-Trailer an:

Trailer #1: https://youtu.be/9pWTQpmuKzo

Trailer #2: https://youtu.be/X2JULD9l1oo

Trailer #3: https://youtu.be/m_YHIF6gJUY

Trailer # 4: https://youtu.be/CbMtQKCGFpo

Trailer #5: https://youtu.be/B44iKDPs6N4

Die Band hat kürzlich die zweite Single, This Road, veröffentlicht. Das dazugehörige Lyric-Video gibt es hier zu sehen.

Falls Ihr das neue Musikvideo zu Under Grass And Clover verpasst habt, könnt Ihr das hier nachholen.

Hexed wurde wieder, mit Ausnahme der Keyboards, in den Danger Johnny Studios (Finnland) zusammen mit Mikko Karmila (I Worship Chaos, Halo Of Blood, Hatebreeder, Follow The Reaper & Hate Crew Deathroll) aufgenommen, der das Album gemeinsam mit der Band produzierte. Janne Wirman nahm die Keyboards in den Beyond Abilities Studios auf. Gemixt und gemastert wurde die Platte in den Finnvox Studios in Helsinki.

Das außergewöhnliche Album-Cover wurde dieses Mal von Denis Forkas (www.denisforkas.com) erstellt.

Henkka kommentiert: „Ich wollte schon seit einigen Jahren eine andere Herangehensweise bei unserem Cover. Wir sind so an digitale Kunst gewöhnt, dass es wirklich schwer ist, etwas anderes zu machen. Das Cover mit dem Computer zu erstellen ist sicher und bequem. Aber diesmal waren wir uns alle einig, dass wir es „oldschool“ versuchen wollen. Wir fanden diesen coolen Kerl und gaben ihm einfache Anweisungen. Das Cover muss lila sein und der Reaper muss zentral sein. Ein halbes Jahr später bekamen wir seine Arbeit, und nach ein paar kleinen Änderungen hatten wir das Cover von Hexed. Es unterscheidet sich sehr von dem, was wir gewohnt sind, selbst der Reaper sieht anders aus, aber gleichzeitig ist er sehr unheimlich.“

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. The Road

2. Under Grass and Clover

3. Glass Houses

4. Hecate’s Nightmare

5. Kick in the Spleen

6. Platitudes and Barren Words

7. Hexed

8. Relapse (The Nature of My Crime)

9. Say Never Look Back

10. Soon Departed

11. Knuckleduster

Bonus:

12. I Worship Chaos (live)

13. Morrigan (live)

14. Knuckleduster (remix)

COB Tourdates:

13. – 16.06. A Nickelsdorf – Nova Rock

21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

03. – 06.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

04. – 07.07. E Barcelona – Rock Fest

11. – 13.07. A Leoben – Area 53 Festival

09.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

Weitere Informationen:

www.cobhc.com

www.facebook.de/childrenofbodom

www.instagram.com/cobhc

www.twitter.com/cobhc

www.nuclearblast.de/childrenofbodom

